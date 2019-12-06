Румас раскрыл содержание "дорожных карт" по интеграции

В "дорожных картах", которые обсуждаются в настоящее время правительствами Союзного государства, "политические вопросы отсутствуют - только экономические", подтвердил 6 декабря премьер-министр Беларуси Сергей Румас, отвечая на вопросы прессы, передает БЕЛТА.

"Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - подчеркнул глава кабинета министров РБ.

Как уже информировал "СОЮЗ", главы обоих государств проведут встречу в субботу на черноморском курорте в Сочи. Накануне, 6 декабря, здесь же состоятся переговоры премьер-министров, основной темой которой станут интеграционные дорожные карты. По последним данным, несогласованными остаются еще больше десятка вопросов.

Следует напомнить, что в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 "дорожной карты" для реализации этой программы. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 ноября сообщал, что стороны полностью согласовали 21 дорожную карту.