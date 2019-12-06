В Минкультуры приветствуют совместные проекты региональных и столичных музеев

На публикацию "Российской газеты" оперативно откликнулся директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов и в режиме диалога прокомментировал важные подробности.

Владислав Кононов: Главной передвижной выставкой в рамках нацпроекта "Культура" стала выставка "Сокровища музеев России". Она экспонировалась в прошлом году в Манеже, а в нынешнем - в восьми регионах страны, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Предварительное общее число посетивших ее составляет более полутора миллионов человек. По своему содержанию - это история отечественной живописи, от икон до соцреализма.

Вместе с тем, Министерство культуры считает важным поддерживать менее масштабные проекты - помимо вышеуказанной, было поддержано еще восемь передвижных выставок самой разной тематики. В том числе - выставка, посвященная истории города Гагарина, ранее Гжатска, и приуроченная к юбилейной дате - 300-летию указа Петра I о Гжатской пристани.

Символично, что буквально через две недели в Музеях Кремля, возглавляемых дочерью первого космонавта планеты Еленой Юрьевной Гагариной, открылась первая крупная выставка, посвященная 350-летию самого Петра I. Она получила название "Петр I. Коллекционер, исследователь, художник" и предвосхищает масштабную государственную программу празднования в 2022 году.

Удачная получилась синхронизация исторически связанных между собой юбилеев…

Владислав Кононов: Согласен. Ведь город Гжатск, ставший Гагариным - это по сути один из многочисленных петровских городов, ставший знаменитым на весь мир после 1961 года как малая родина первого космонавта Земли.

А в чем выражалась поддержка федерального Министерства культуры?

Владислав Кононов: Что касается поддержки, то стоимость реализации этого выставочного проекта составила 2 миллиона рублей.

Удалось ли побывать на самой выставке? Или еще только собираетесь посетить - ведь она проходит в родном для вас городе?

Владислав Кононов: К сожалению, график работы не позволил быть на ее открытии, но это действительно важно для меня как уроженца этого города. Обязательно выкрою время, чтобы побывать - выставка будет работать несколько месяцев.

Где и в каких формах возможно и было бы полезно, на ваш взгляд, сотрудничество крупных федеральных музеев, подведомственных вашему департаменту, с областными и и городскими музеями? Есть уже такой опыт, реализованные проекты? И что в планах?

Владислав Кононов: Такое сотрудничество музеев (кстати, и частных, и ведомственных, и школьных) можно только приветствовать, и мы его всячески поддерживаем. Оно было, конечно, и раньше - упомянутая выше выставка "Сокровища музеев России" объединила в работе над проектом около 50 музеев из 39 регионов страны. Ныне экспонируемая выставка "Память поколений" - 39 музеев из 34 регионов. Кроме того, наши крупные музеи постоянно организуют выставки в регионах - по сути, ведь там и рождается такое соработничество.

При этом важно соблюдение всех норм и стандартов - в части безопасности, температурно-влажностного режима, всех других музейных стандартов. Национальный проект "Культура" выводит межмузейное сотрудничество на новый уровень. Методическую и организационную помощь в развитии такого взаимодействия призвано оказывать РОСИЗО - Российский музейно-выставочный центр, одно из подведомственных учреждений Министерства культуры.