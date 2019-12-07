В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса

Ингодинский районный суд в Чите отправил на полтора месяца под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, владельца автобуса, который 1 декабря рухнул с моста. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Стрельникова Ивана Владимировича отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказал судья.

Свое решение суд мотивировал тем, что ранее предприниматель не привлекался к ответственности, у него есть два малолетних ребенка и постоянное место жительства.

Напомним, что 30-летнего организатора перевозок взяли под стражу 2 декабря. Он является фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. В офисе его компании и дома провели обыски. Следователи изъяли документацию, сейчас проходит изучение документов по маршруту, предрейсовому осмотру водителей и контролю за техническим состоянием автобусов.

По предварительным данным причиной ДТП, в котором погибли 19 человек, стало лопнувшее колесо. Водитель потерял управление, автобус, пробив бетонные бордюры, отделяющие пешеходную зону от дороги, и металлическое ограждение, рухнул с моста в русло замерзшей реки. 19 человек, в том числе и сам водитель, скончались. Более 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.