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02.12.2019 17:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае следователи задержали 30-летнего предпринимателя, организовавшего рейс Сретенск-Чита, в ходе которого автобус с пассажирами рухнул с моста в русло реки Куэнга. В результате погибли 19 человек и еще 19 были госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: vk.com/kokyi
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В ведомстве уточнили, что задержанный мужчина является жителем Читы. В офисе его компании, а также по месту жительства были проведены обыски. Кроме того, сотрудники СК провели обыски в краевом управлении ГИБДД, а также в региональном управлении Государственного автодорожного надзора. Следователи изъяли документацию, сейчас проходит изучение документов по маршруту, предрейсовому осмотру  водителей и контролю за техническим состоянием автобусов.

Напомним, днем 1 декабря рейсовый автобус KIA Granbird, следовавший по маршруту Сретенск-Чита, упал с моста в Сретенском районе края. По предварительным данным, у транспортного средства во время движения лопнуло колесо, из-за чего водитель потерял управление. Автобус пробил бетонные бордюры, отделяющие пешеходную зону от дороги, и металлическое ограждение, после чего рухнул вниз с высоты 8-12 метров в русло замерзшей реки. В полете автобус перевернулся и упал на крышу, придавив пассажиров. В результате погибли 19 человек, еще 19 с различными травмами были госпитализированы в районные больницы, после шестерых пострадавших перевели в больницу Читы вертолетами санавиации. Еще несколько пострадавших смогли самостоятельно покинуть место происшествия.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Первое расследуется по двум статьям: часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, данное уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Кроме того, следователи МВД возбудили еще одно уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Его уже передали следователям, сейчас также рассматривается вопрос о передачи его в центральный аппарат ведомства.

Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю
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Как ранее писала "РГ", организатор перевозок заявлял, что у автобуса, попавшего в ДТП, была лицензия на осуществление перевозок и необходимое заключение по техническим осмотрам. Уточнялось, что автобус не принадлежал компании-перевозчику, а был наемным. За рулем сидел владелец транспортного средства - 47-летний предприниматель. Он погиб в результате аварии. По информации губернатора края Александра Осипова, автобус имел все необходимые документы и давно использовался для пассажирских перевозок.

По поручению Осипова, в регионе проведут проверку всего транспорта, который занят на пассажирских перевозках. Проверкой займется правительство региона и прокуратура. В крае 2 декабря объявлен траур по погибшим в аварии.

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