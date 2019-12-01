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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Документы на автобус, упавший с моста в Забайкалье, были в порядке

Рейсовый автобус KIA Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через реку Куэнга в Забайкалье, постоянно использовался для пассажирских перевозок. По предварительным данным, все документа на транспортное средство, были в порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Осипова.

Фото: iStock
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Он подчеркнул, что точные причины аварии, унесшей жизни 19 человек, выяснят компетентные органы. По словам Осипова, точно не установлен факт повреждения колеса во время поездки, также неизвестны ни скорость движения автобуса, ни состояние дороги в момент аварии.

При этом губернатор подчеркнул, что сам мост длиной 175,6 метра был в порядке. Он оснащен металлическим ограждением и мощным бордюром, который защищал пешеходную часть. По его словам, данное ограждение было снесено автобусом на значительной протяженности.

Напомним, рейсовый автобус, перевозивший более 40 человек по маршруту Сретенск-Чита, днем 1 декабря упал с моста в Сретенском районе края. По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. В результате транспортное средство пробило ограждение моста и упало в замерзшую реку. В полете автобус перевернулся и рухнул на крышу, придавив пассажиров. Погибли 19 человек, среди которых и сам водитель. Еще 19 пассажиров были госпитализированы в три районные больницы, позже шестерых из них в тяжелом и среднем состоянии перевезли в Читу вертолетами санавиации. Еще несколько человек смогли самостоятельно покинуть место аварии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле центрального аппарата СК РФ. Ранее перевозчик, который организовал данный маршрут, сообщил, что разбился наемный автобус. При этом предприниматель  подчеркнул, что водитель был опытный, а автобус имел лицензию и прошел все необходимые технические осмотры.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Опубликовано видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

По предварительным данным, за рулем находился 47-летний владелец автобуса. Как ранее писала "РГ", он сам являлся индивидуальным предпринимателем и с 2012 года занимался перевозками. В данный рейс он отправился по лицензии ИП Стрельникова. Перед осмотром он также прошел медосмотр. Сейчас действия перевозчика проверяет прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку чиновникам, ответственным за безопасность движения на участке дороги, где произошло ЧП.

Глава региона также уточнил, что все погибшие - жители Забайкальского края. По его словам, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. В ближайшее время власти региона озвучат размер компенсации, сейчас идет подсчет необходимых средств. Кроме того, решается вопрос об объявлении траура.

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