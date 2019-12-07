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Вышел новый трейлер очередной экранизации Стивена Кинга

Новости
    07.12.2019, 15:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ HBO Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

В Сети опубликован новый трейлер сериала "Чужак" - экранизации романа Стивена Кинга.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер финального сезона "Родины"

Книга продолжает цикл, начатый "Мистером Мерседесом", и рассказывает о помощнице Билла Ходжеса Холли Гибни.

В главной роли - британская певица и актриса Синтия Эриво. Соответственно, Холли, как это часто бывает в наше время, в телеадаптации сменила цвет кожи.

Сюжет крутится вокруг расследования зверского убийства 11-летнего мальчика.

Отметим, что сценарием занимался - Ричард Прайс, на чьем счету такие телехиты, как "Прослушка" и "Двойка".

Премьера "Чужака" состоится на HBO 12 января.

Первый трейлер смотрите здесь.

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