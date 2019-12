Почему на американской военной базе случился очередной массовый расстрел

Один из выживших при нападении, Райан Блэквелл, рассказал Daily Mail, что находился в аудитории, когда саудовец открыл огонь по нему и его товарищам через стеклянную дверь. Все трое были ранены, но сумели выпрыгнуть в окно и спрятаться. Нападавшего ликвидировал подоспевший помощник шерифа. Стрелок был вооружен пистолетом и имел при себе 4 обоймы, купленные в местном магазине. Иностранцам в США запрещено покупать оружие, на это требуется специальное разрешение. Но у аль-Шамрани оно было.

Расстрелы в США, в том числе на военных базах, не редкость, но зачастую становятся следствием психологических отклонений у убийц. А если судить по информации, которая циркулирует в прессе, здесь причина совсем иная.

Близкий к следствию источник газеты The New York Times рассказал, что саудовский лейтенант, предположительно, проникся радикальными идеями. Агентство Associated Press сообщило, что за день до убийства он устроил вечеринку с соотечественниками, также проходившими подготовку на авиабазе, на которой смотрел видеозаписи массовых расстрелов в общественных местах. А за несколько дней до этого он с приятелями ездил в Нью-Йорк. По данным телеканала Fox News, следователи пытаются выяснить, с кем он контактировал во время поездки, а также действовал ли в одиночку. Его связей с международными террористами пока не выявлено, но ФБР арестовало для допроса около десятка подданных Саудовской Аравии. Один из них вел съемку расстрела, а двое других наблюдали из находившегося неподалеку автомобиля. Разыскивают еще нескольких обучавшихся саудовцев, которые пропали после ЧП.

США, как это уже не раз бывало, "пожали плоды" своих военных интервенций по всему миру

Как и всегда в таких случаях следователи ведут поиск возможных улик в соцсетях. Издание Daily Mail опубликовало некое послание из аккаунта в "Твиттер", который предположительно принадлежал стрелку, хотя окончательно это не подтверждено. Запись была размещена всего за пару часов до расстрела. В ней Америка названа "нацией зла". Причем автор объяснил, что "дело не во внутреннем укладе или демократических свободах". Он признался, что "питает ненависть к США за поддержку, финансирование и совершение преступлений не только против мусульман, но и всего человечества в целом". В других записях этого аккаунта мелькали цитаты бывшего "террориста номер один" Усамы бен Ладена.

Очень похоже, что США, как это уже не раз бывало, "пожали плоды" своих военных интервенций по всему миру. Одно из самых громких преступлений такого рода произошло 5 ноября 2009 года на военной базе Форт-Худ (штат Техас), где майор медицинской службы Нидал Малик Хасан застрелил из пистолета 13 и ранил 29 сослуживцев из-за несогласия с войнами Вашингтона. Аналогичный случай произошел 16 июля 2015 года на базе ВМС США в штате Теннеси. Американец, являвшийся выходцем из Кувейта, застрелил четырех морских пехотинцев под влиянием пропаганды террористов.

Аль-Шамрани обучался в США уже третий год и был одним из примерно 1,5-3 тысяч военных из Саудовской Аравии, которые ежегодно проходят подготовку в США. Такая практика сложилась с 1970-х. Эр-Рияд является ключевым союзником Вашингтона в регионе, а саудовцы сильно зависят в военном плане от США, которые поставляют им вооружения и обучают военнослужащих королевства.

Учитывая неудобный политический контекст, понятно, что официальный Вашингтон не спешит с выводами и обвинениями в терроризме в адрес королевства. Но в местной прессе не стесняются проводить параллели между радикализовавшимся саудовским курсантом-летчиком и чудовищными терактами 11 сентября 2001 года. Ведь тогда 15 из 19 террористов, угнавших самолеты, были подданными Саудовской Аравии. Военный и политический альянс двух стран устоял, но получил болезненные раны, последствия которых проявляются и по сей день. Кроме того, часть американского истеблишмента осерчала на Эр-Рияд из-за прошлогоднего убийства журналиста Джамаля Хашогджи, который был резидентом США, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Дональд Трамп, являющийся горячим сторонником альянса с Эр-Риядом, не торопится выставлять претензии союзникам. Он сообщил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд уже позвонил ему и обещал оказать помощь семьям пострадавших американских военных.

Но далеко не все проявляют такую сдержанность. Губернатор Флориды Рон Десантис прямо сказал: "Думаю, они (Саудовская Аравия) в долгу перед нами, если учитывать, что это их человек". Сенатор от штата Рик Скотт в "Твиттер" призвал пересмотреть программу обучения иностранных летчиков в США: "Нельзя проводить военную подготовку для тех, кто стремится нанести нам вред".

Пентагон тем временем принял дополнительные меры для обеспечения безопасности на американских военных объектах. А глава ведомства Марк Эспер заявил, что "пересмотрит процедуры отбора иностранцев, приезжающих на подготовку".

Но дело ведь не только в отборе. По данным в прессе, саудовские военные перед отправкой на обучение в США и так проходят дотошную проверку, и в массе своей являются выходцами из видных семей. Повторяемость таких преступлений свидетельствует, что Вашингтону необходимо пересмотреть не только процедуры отбора, а свою внешнюю и военную политику на Ближнем Востоке, которая сделала этот регион ключевым рассадником терроризма.