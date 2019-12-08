Яхта "Сибирь" пересекла экватор под грандиозный салют

Совершающая кругосветку яхта "Сибирь" пришвартовалась у берегов Бразилии. Спустя пять месяцев плавания ей предстоит ремонт.

Шторма и шквалистый ветер изрядно потрепали судно, которое держит курс на Антарктиду. Отважные путешественники намерены повторить легендарный путь русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева 200-летней давности и водрузить на Белом материке флаг России.

В честь пересечения экватора яхтсмены утроили на борту настоящий праздник, запустив петарды, фейерверк и открыв припасенную для такого случая бутылку шампанского.

- Экваториальная зона встретила "Сибирь" трехметровыми волнами, ночными шквалами с проливными тропическими ливнями. Не обошлось без парусных авралов, но в целом переход был относительно спокойным, - сообщил "РГ" Матрос Алексей Декельбаум. - В периоды затишья между сменами экипаж развлекался экзотической рыбалкой. Например, Сергею Лебединскому удалось поймать 20-киллиграмовую корифену. Мясо махи-махи (так называют эту рыбу местные аборигены) отличается высокими кулинарными качествами.

Последний морской переход парусника через Атлантику от островов Зеленого мыса до Бразилии занят у яхтсменов 15 дней. Преодолев 2100 морских миль (около 3900 км), они вступили на твердую землю порта Сальвадор (Бразилия). За время это время экипажу удалось на пять дней сократить отставание от утвержденного графика.

В настоящее время "Сибирь", которую подняли из воды для ремонта, находится на стапелях. Судну предстоит ремонт.

- Стоянка продлится десять дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы привести яхту в полный порядок, восстановить обшивку, провести профилактику и ремонт механизмов, - пояснил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Впереди - суровые антарктические широты. И готовиться к этому надо основательно.

Справка "РГ"

Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Моряки предполагают прибыть на станцию "Беллинсгаузен" 20 января 2020 года.