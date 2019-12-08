Яхта "Сибирь" пересекла экватор под грандиозный салют

Новости

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима 12:15
В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту 12:12
В Китае бутылки начали открывать с помощью дронов 12:09
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео 12:03
В Чечне прошел первый в СКФО чемпионат по полетам в аэродинамической трубе 11:50
В Ростове банкира заподозрили в краже 100 тысяч рублей у клиентки 11:47
Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов 11:28
Президент Беларуси поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения 11:26
Володин рассказал о значении Договора о создании Союзного государства 11:08
Емельянов сменил Федотова на посту главного тренера "Оренбурга" 11:07
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна 11:05
На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика 11:00
Наблюдательный совет РУСАДА решит, соглашаться или нет с вердиктом WADA 10:48
В Симферополе возбудили дело о вырубке деревьев 10:41
Сборная России по хоккею с победы стартовала на Мировом кубке вызова 10:36
В Подмосковье локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе 10:26
Ученые назвали три основных этапа старения человека 10:25
Бывший депутат Рады: Украина неблагодарна по отношению к Москве 10:15
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства 10:00
Радулов забил после того, как пропустил один матч из-за решения тренера 09:50
Лукашенко поздравил Путина с юбилеем подписания Договора о создании СГ 09:40
Видео: преступник не смог угнать машину из-за "механики" 09:33
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард 09:30
Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Детройт" 09:30
Боксер Коробов не смог завоевать титул чемпиона мира 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 11:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Яхта "Сибирь" пересекла экватор под грандиозный салют

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Совершающая кругосветку яхта "Сибирь" пришвартовалась у берегов Бразилии. Спустя пять месяцев плавания ей предстоит ремонт.

Шторма и шквалистый ветер изрядно потрепали судно, которое держит курс на Антарктиду. Отважные путешественники намерены повторить легендарный путь русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева 200-летней давности и водрузить на Белом материке флаг России.

Фото: Алексей Озеров
Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов

В честь пересечения экватора яхтсмены утроили на борту настоящий праздник, запустив петарды, фейерверк и открыв припасенную для такого случая бутылку шампанского.

- Экваториальная зона встретила "Сибирь" трехметровыми волнами, ночными шквалами с проливными тропическими ливнями. Не обошлось без парусных авралов, но в целом переход был относительно спокойным, - сообщил "РГ" Матрос Алексей Декельбаум. - В периоды затишья между сменами экипаж развлекался экзотической рыбалкой. Например, Сергею Лебединскому удалось поймать 20-киллиграмовую корифену. Мясо махи-махи (так называют эту рыбу местные аборигены) отличается высокими кулинарными качествами.

Последний морской переход парусника через Атлантику от островов Зеленого мыса до Бразилии занят у яхтсменов 15 дней. Преодолев 2100 морских миль (около 3900 км), они вступили на твердую землю порта Сальвадор (Бразилия). За время это время экипажу удалось на пять дней сократить отставание от утвержденного графика.

Фото: Омский яхтклуб
Омская яхта произвела фурор в Лас-Пальмасе

В настоящее время "Сибирь", которую подняли из воды для ремонта, находится на стапелях. Судну предстоит ремонт.

- Стоянка продлится десять дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы привести яхту в полный порядок, восстановить обшивку, провести профилактику и ремонт механизмов, - пояснил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Впереди - суровые антарктические широты. И готовиться к этому надо основательно.

Справка "РГ"

Кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Моряки предполагают прибыть на станцию "Беллинсгаузен" 20 января 2020 года.

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов