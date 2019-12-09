"Холодное сердце" продолжает лидировать в российском прокате

Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen II) вторую неделю сохраняет лидерство в российском прокате. Об этом свидетельствуют предварительные данные по итогам минувшего уикэнда, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com.

Общая касса мультфильма - 1 476 800 рублей, из которых 423 500 - за эти выходные.

Наша рецензия.

Адвенчура "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) Джейка Кэздана, третья часть франшизы, - вторая строчка с кассой превью в 160,2 миллиона рублей. Отметим, что премьера в РФ состоится только 12 декабря и фильм вышел в топ благодаря предпремьерным показам.

Третья - британо-американской ромком с "Матерью Драконов" Эмилией Кларк "Рождество на двоих" (Last Christmas). Картина Пола Фига, признанная некоторыми критиками одной из худших в уходящем году, собрала в России на старте 97,7 миллиона.

Комедийный детектив "Достать ножи" (KnivesOut) - четвертый: почти 240 миллионов рублей кассы за две недели, из которых 64 - за прошедшие выходные.

Наш отзыв.

Замыкает пятерку лидеров недели российская военная драма "Ржев", заработавшая в премьерный уикэнд 40,5 миллиона.