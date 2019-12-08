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Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года

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    08.12.2019, 16:31
Текст:   Олег Усков

Эксперты вывели список наиболее неудачных кинокартин уходящего года. Скорбный перечень - с пояснениями позиций его авторов, приводит издание Variety.

Фото: ПРОвзгляд
Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года

Из него следует, что, по мнению критика Питера Дебружа, не удались следующие творения:

- "Дамбо" Тима Бертона ("Причудливый карнавал, на котором злые и жестокие люди издеваются и глумятся над виртуальными животными");

- "Стекло" М. Найта Шьямалана ("Утомительная двухчасовая эскалация грандиозного противостояния утопла в мелкой луже");

- Независимая американская комедия "Лакиша", где белый разведенный бармен средних лет выдает себя на национальном радио за черную женщину - и с большим триумфом;

- "Море соблазна" Стивена Найта с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй ("Неуклюжий тропический нуар");

- Yesterday Дэнни Бойла ("Безвкусная фантазия с незрелым придурком в качестве главного героя").

Коллега Дебружа Оуэн Глиберман склонен считать худшими:

Фото: kinopoisk.ru
Институт киноискусства США назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

- "Люди в черном: Интернэшнл" ("Экзистенциальная пустота. Почему этот фильм существует? Зачем я его вообще смотрю?");

- "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк ("Фильм настолько приторный, что Джордж Майкл, лежа в могиле, заткнул себе уши");

- "Однажды в… Голливуде" Тарантино - автор рецензии "почувствовал себя преданным" из-за того, как режиссер преподнес историю Чарльза Мэнсона;

- Байопик Элтона Джона "Рокетмен", автора которого Глиберман укоряет пристрастием к клише;

- Хоррор "Проклятие Аннабель 3" ("Как-то уж совсем ужасный фильм ужасов").

При этом аналитики честно отметили, что это они еще не видели киноадаптацию "Кошек" и ни одного из полудюжины новых фильмов Николаса Кейджа.

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