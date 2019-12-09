В Забайкалье выписали из больницы пострадавшего в ДТП с автобусом

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Сретенском районе выписан из краевой клинической больницы. Сейчас в стационарных условиях медицинскую помощь получают 19 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В ККБ находятся на лечении 16 человек, из которых 11 в удовлетворительном состоянии, отмечается в сообщении.

12-летняя девочка получает всю необходимую медицинскую помощь в краевой детской клинической больнице. В Шилкинской районной больнице остаются двое пострадавших, состояние которых также оценивается как удовлетворительное.

Всего после аварии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы госпитализировали 21 человека.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель потерял управление, автобус, пробив бетонные бордюры, отделяющие пешеходную зону от дороги, и металлическое ограждение, рухнул с моста в русло замерзшей реки. 19 человек, в том числе и сам водитель, погибли. Более 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Владельца автобуса суд отправил на полтора месяца под домашний арест.