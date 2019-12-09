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09.12.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье выписали из больницы пострадавшего в ДТП с автобусом

Текст: Артем Красиков

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Сретенском районе выписан из краевой клинической больницы. Сейчас в стационарных условиях медицинскую помощь получают 19 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

В ККБ находятся на лечении 16 человек, из которых 11 в удовлетворительном состоянии, отмечается в сообщении.

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12-летняя девочка получает всю необходимую медицинскую помощь в краевой детской клинической больнице. В Шилкинской районной больнице остаются двое пострадавших, состояние которых также оценивается как удовлетворительное.

Всего после аварии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы госпитализировали 21 человека.

По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель потерял управление, автобус, пробив бетонные бордюры, отделяющие пешеходную зону от дороги, и металлическое ограждение, рухнул с моста в русло замерзшей реки. 19 человек, в том числе и сам водитель, погибли. Более 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело. Владельца автобуса суд отправил на полтора месяца под домашний арест.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита В Забайкалье перевернулся автобус
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