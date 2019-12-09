Россияне начали скупать акции

В последнее время в России зафиксирован всплеск инвестирования в акции. В ноябре чистый приток средств частных инвесторов в акции достиг максимума с начала года - 21,7 миллиарда рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Мосбиржи.

За январь - ноябрь 2019 года акций было приобретено на 54,7 миллиарда рублей, что на 51 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, причина может быть в том, что люди ищут альтернативные способы сохранения и приумножения своих денег. Повлияло на это снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5%. После этого банки начали массово снижать ставки по вкладам.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится в ЦБ 13 декабря. По мнению ряда экспертов, регулятор снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 6% годовых.