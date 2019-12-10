Арестовано имущество директора ЧОПа, охранявшего амурский колледж

Благовещенский городской суд арестовал имущество гендиректора частной охранной организации "Сириус-А". Решение вынесено в рамках уголовного дела о стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Арест на имущество наложен в связи с тем, что один из пострадавших при стрельбе подал иск о компенсации на два миллиона рублей.

"Арестованы две машины. Мы обжаловали решение и ждем, когда будет рассматриваться апелляция", - приводит агентство слова адвоката обвиняемого.

Ранее директора ЧОПа и охранника арестовали на два месяца. Оба фигуранта проходят по делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что трагедия в благовещенском колледже произошла 14 ноября. Студент пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой.

Директор колледжа уволили, а министр образования и науки области Олег Якутов подал в отставку.

Родственникам студентов, пострадавших во время стрельбы, а также родным погибшего молодого человека выплатили материальную помощь из резервного фонда регионального правительства.