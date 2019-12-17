Переславский суд арестовал заподозренного в убийстве экс-депутата

Переславский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-депутату местной гордумы Владимиру Корнилову.

По словам официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, для задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 16 февраля.

При этом, как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ярославской области, Корнилов продолжает оставаться в статусе подозреваемого - обвинение ему пока не предъявлено.

Напомним, 53-летний Владимир Корнилов (до сегодняшнего дня - депутат и руководитель фракции "ЕР" в Переславской гордуме) был задержан по подозрению в убийстве своего знакомого - 60-летнего жителя Троицкой Слободы Переславля-Залесского. По версии следствия, Корнилов избил и задушил мужчину во время пьяной ссоры.

17 декабря депутаты Переславской гордумы на своем внеочередном заседании досрочно прекратили депутатские полномочия Владимира Корнилова, а также освободили его от должности заместителя председателя думской комиссии по ЖКХ и территориальному общественному самоуправлению и исключили из состава комиссии.

Кроме того, 17 декабря политсовет "Единой России" в Переславле-Залесском исключил Владимира Корнилова из партии.

В ближайшие дни в Переславль-Залесский прибудет комиссия генсовета "Единой России" для изучения ситуации на месте.