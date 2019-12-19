Президент рассказал, появится ли в Сибири ипотека по ставке 2%

На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что планируется сделать, чтобы остановить миграцию молодежи из Сибири и Зауралья.

Редактор "АиФ" в Омске Ольга Коробова сообщила главе государства о том, что сибиряки продолжают уезжать в Москву и Санкт-Петербург в поисках лучшей жизни.

- Здорово, что есть такая мера поддержки как "дальневосточный гектар". В рамках программы с госсубсидированием жители Дальнего Востока также смогут получить ипотечный кредит по ставке 2%. Рассматриваете ли вы такую возможность для Дальнего Востока, Сибири и конкретно Омска? Чтобы молодежь не уезжала? - поинтересовалась Ольга Коробова.

- Мы действительно ввели несколько мер поддержки для жителей Дальнего Востока, - ответил президент. - Дальневосточным гектаром уже воспользовались многие. Хорошо известны и проблемы, которые с этим связаны. Часто отсутствует дорожная и энергетическая инфраструктура. Поэтому сначала необходимо реализовать эти планы там, а потом уже браться за другие регионы.

Владимир Путин также сообщил, что в ближайшем будущем жители Зауралья смогут воспользоваться некоторыми мерами поддержки. В первую очередь - семьи, у которых появился третий ребенок.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.