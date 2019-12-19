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19.12.2019 12:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубань прилетит на операцию вторая девочка из США с "маской Бэтмена"

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
После начала успешного лечения в Краснодаре американской малышки с огромным родимым пятном на лице - "маской Бэтмена", как окрестили журналисты эту редкую патологию, - за помощью к кубанским медикам обратились родители еще одного ребенка из США.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: instagram.com/luna.love.hope
Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции

Об этом сообщил Андрей Алексуткин, исполнительный директор  клиники лазерной фотодинамической терапии, где в октябре  прооперировали маленькую американку Луну Феннер.

По его словам, в начале 2020 года родители еще одной пациентки из США привезут девочку в Краснодар. "Они японцы, но живут в Америке, - пояснил Алексуткин. - К нам обратились, узнав об истории лечения их соотечественницы".

Напомним, Кэрол Феннер и ее дочь, четырехлетняя дочь Луна прилетели в Краснодар из США в сентябре после того, как американские врачи фактически отказались лечить малышку. Узнав об этом, краснодарские врачи связались через соцсеть с ее мамой и предложили приехать в Россию. После видеоконференции женщина согласилась.

В октябре врачи кубанской лазерной клиники успешно провели девочке из США первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена". Как пояснили медики, малышке была проведена фотодинамическая терапия, в результате которой невус (пятно) на избранном участке был полностью удален. Операцию провели на лобной части лица до бровей. Все действия проходили под местной анестезией и заняли около часа.

Фото: iStock
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Чтобы минимизировать последствия удаления невуса, краснодарские врачи применили особую методику. Она состоит в том, что пациентке вводят препарат фотодитазин, который накапливается на месте невуса и под воздействием лучей лазера приводит к гибели ткани. Под образовавшейся коркой образуется новая, здоровая кожа. После этого лазером уменьшается пигментация. Это позволяет гарантировать, что на новой коже после удаления невуса не будет рубцов и она окажется близка к естественной.

В ноябре мать девочки опубликовала фотографии своей дочки после операции. Как рассказала женщина, после заживления рубцов ребенку будет проведена вторая операция. В России Кэрол с дочерью с учетом операций и реабилитационного периода предстоит провести около полутора лет.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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