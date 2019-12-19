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19.12.2019 17:27
Рубрика: В мире

Зятя испанского короля отпустят из тюрьмы на праздники

Текст: Юрий Когалов
Испанский суд разрешил Иньяки Урдангарину, зятю короля Филиппа VI, супругу его сестры Кристины, на четыре дня покинуть стены тюрьмы, чтобы провести приближающиеся праздники в кругу семьи.

Как пишет El Mundo, добро было дано после того, как прокуратура подтвердила, что не имеет возражений, и просьба заключенного не противоречит тюремным правилам. Один из пунктов закона о пенитенциарной системе допускает предоставление семидневного "отпуска" за раз и не более 36 дней в году тем, кто отбывает наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму, возвращаясь туда только на ночь) и отсидел уже четверть срока. А также хорошо вел себя. Судья решил, что Урдангарин удовлетворяет всем этим требованиям.

Фото: AP Photo/Francisco Seco
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Более того, суд может продлить этот "отпуск" еще на два-три дня, по крайней мере, такую просьбу Урдангарин уже высказал. Кстати, свое обращение он написал менее чем через сутки после того, как провел в тюрьме 531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен.

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

Фото: AFP PHOTO/ JON SUPER
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При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская, в ней отбывают наказание около 200 заключенных. Здесь есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал, и уже более года супруг инфанты Кристины сидит там один.

В сентябре Урдангарин впервые покинул стены тюрьмы, чтобы в качестве волонтера ухаживать за инвалидами центре для людей с ограниченными способностями в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. С тех пор дважды в неделю (по вторникам и четвергам) его забирает специальный автомобиль и доставляет на место.

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