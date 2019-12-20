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20.12.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Автомобили среднего ценового сегмента подорожают с начала года на 35-100 тысяч рублей. Об этом сообщили опрошенные РИА Новости автопроизводители и дилеры.

Уже известно о пересмотре ценников в сторону увеличения у таких марок как Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac - дилеры получили соответствующие уведомления. Письма от других производителей ожидаются до конца следующей недели.

Фото: Пресс-служба Changan.
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Причина роста цен кроется, в основном, в индексации утилизационного сбора. С будущего года для новых авто с двигателем до 1 литра он увеличится на 46 процентов, с двигателем 1-2 литра - на 112,4 процента, 2-3 литра - на 123,5 процента, 3-3,5 литра - на 126,5 процента, более 3,5 литра - на 145 процентов.

Повышением утилизационного сбора удорожание уже объяснил BMW, планирующий поднять цены на все модели на 2 процента. По этой же причине подорожает Volvo - на 30-110 тысяч в зависимости от комплектации, а Chery - на 5 процентов.

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