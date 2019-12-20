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20.12.2019 17:51
Рубрика: ПДД

Эксперты оценили новые правила медосвидетельствования

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Ряд экспертов положительно оценили инициативу проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Такое предложение выдвинуло МВД.

Ведомство разработало проект изменений в правила медосвидетельствования, по которому сотрудники ГИБДД получат право проверять на запрещенные вещества даже тех водителей, которые не имеют внешних признаков опьянения - запаха, нарушения речи, неустойчивости в движениях и так далее.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев сообщил, что в инициативе нет ничего страшного. "С точки зрения безопасности, это действительно нужно было вводить, так как сотрудники ГИБДД зачастую даже не собирались применять какие-то тесты только в силу того, что на это очень много времени должно уйти. Поэтому для сокращения процедуры это нормально, главное, чтобы не было злоупотреблений", - приводит слова Канаева РИА Новости.

По его словам, процедура должна обязательно проводиться с протоколом, а полученные данные использоваться только для предварительного анализа.

О возможности злоупотреблений заявил и еще один эксперт, координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. Он заявил, что проблема с определением состояния водителей в принципе не актуальна. Гаишники могут сами увидеть, что человек пьян, так как у них "наметан глаз".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В проекте изменений говорится, что тест будет предварительным, поэтому составление протокола и присутствие понятых не понадобится. Если результат окажется положительным, водителя отправят на дальнейшее медосвидетельствование.

Ранее были утверждены требования к дополнительной маркировке автомобилей. Кроме этого, предложено ввести мораторий на проверку технического состояния машин.

#ПДД