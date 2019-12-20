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Консоль, оцененная в 744 млн рублей, скоро станет доступна для покупки

Текст:   Богдан Бобров
20.12.2019,  
16:05
Фото: GoNintendoTweet/Twitter Фото: GoNintendoTweet/Twitter
Фото: GoNintendoTweet/Twitter

Прототип консоли Nintendo PlayStation проходит подготовку для участия в аукционе Heritage. Торги начнутся в феврале 2020 года. Цена на приставку пока не называется, но нынешний владелец заявил, что недавно отказался от предложения коллекционера из Норвегии в 1,2 миллиона долларов (около 744 миллионов рублей).

Прототип консоли Nintendo PlayStation - это нечто вроде Святого Грааля в мире видеоигр. Приставка поддерживает запуск как CD-дисков, так и картриджей, и служит живым свидетельством попытки коллаборации двух японских гигантов.

Из-за разногласий компаний устройство так и не поступило в серийное производство, и до сих пор точно неизвестно, сколько рабочих прототипов дожило до наших дней, что еще больше поднимает цену раритетного девайса.

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В последнее время предметы, связанные с игровой индустрией, все чаще уходят с молотка за огромные деньги. В качестве примеров можно назвать Super Mario Bros для NES (около 6,6 млн. рублей), Kid Icarus для NES (примерно 500 тысяч рублей) и коллекционная карточка с покемоном Пикачу (более 12 млн. рублей).

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