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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители ЕАО будут отдыхать 31 декабря

Текст: Артем Красиков

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, сообщает пресс-служба правительства автономии.

Фото: iStock
В Приамурье 31 декабря сделали выходным

Решение принято после опроса жителей области в социальных сетях, в котором приняли участие несколько тысяч человек. 94 процента проголосовали за отдых в последний день года.

"Это позволит жителям области комфортно подготовиться к встрече Нового года и создаст праздничное настроение", - цитирует пресс-служба главу региона.

Напомним, ранее последний день года решили сделать выходным в ряде субъектов РФ, в том числе в Бурятии, Магаданской, Амурской и Сахалинской областях, Якутии. В Приморском крае устроили голосование, результаты которого станут известны 22 декабря.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин заявил, что речь об отдыхе в этот день не идет, но рекомендовал работодателям пересмотреть график работы сотрудников.

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