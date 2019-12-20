Что ждет крымчан в 2020 году

2020-й станет для полуострова годом завершения крупных инфраструктурных проектов, которые заметно улучшат жизнь крымчан. Не обойдется и без традиционного в начале каждого года повышения некоторых тарифов.

Новая республиканская больница откроется для пациентов в июле 2020 года. Фото: Мария Орлова

Путь на материк

25 декабря Керченский пролив пересечет по Крымскому мосту первый пассажирский состав дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь. А с апреля 2020 года география маршрутов поездов значительно расширится.

- Южный маршрут свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым, а также маршрут из Екатеринбурга, - рассказал гендиректор компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов. - Есть идея стартовать и из Мурманска. Еще несколько маршрутов назначены из Москвы и Санкт-Петербурга плюсом к новым поездам N 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь и N 27/28 Москва - Симферополь. Появятся и новые пункты назначения на полуострове - Евпатория и Феодосия.

Позвоночник полуострова

Строительство федеральной трассы "Таврида" завершится в сентябре 2020 года. Автомобилисты смогут воспользоваться всеми четырьмя полосами 250-километровой дороги от Керчи до Севастополя.

В дальнейшем на полуострове планируют построить хордовую сеть дорог, ведущих от "Таврида". Они свяжут ее с Феодосией, Судаком и Ялтой. Также хордовой трассой может стать дорога из Белогорска в село Приветное (Алушта). Также начиная с 2020 года планируется ежегодно приводить в нормативное состояние в рамках действующих программ 340 километров региональных и муниципальных дорог. Объем дополнительно запрошенного из бюджета РФ финансирования на 2020 год - 8 миллиардов рублей.

Комфортная среда

На следующий год запланировано благоустройство 75 придомовых и 106 общественных территорий, на что потратят 2,6 миллиарда рублей. А в рамках федерального проекта благоустроят 33 территории на сумму более 610 миллионов рублей.

Регулируемый проезд

С 1 января 2020 года в Республике Крым увеличится стоимость проезда на автобусах междугороднего и пригородного сообщения.

С 1 января 2020 года перевозка одного пассажира на междугородних маршрутах на расстояние один километр будет стоить

2 рубля 81 копейку. Как пояснил председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад, ранее тарифы в этом секторе пассажирских перевозок не регулировались государством, и перевозчики сами назначали цену поездок.

- Но после обращения министерства транспорта РК около 90 междугородних маршрутов теперь будут перевозить пассажиров по регулируемому тарифу, - пояснил он. - Остальные дополнят этот список во втором-третьем кварталах 2020 года.

Стоимость проезда в крымских пригородных автобусах с 1 января 2020 года также подорожает на 3 процента - до 1 рубля 80 копеек за перевозку одного пассажира.

Возрастет на 3,5 процента с 1 января и тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - до 1 рубля 57 копеек за один пассажиро-километр.

Заплатим за "квадраты"

С 1 января 2020 года крымчанам начнут начислять налог на жилую недвижимость физических лиц. В конце октября соответствующий закон приняли депутаты Госсовета РК. Правда, квитанции с начисленными за 2020 год суммами крымчане получат лишь в 2021 году.

Первые годы в Крыму будет действовать понижающий коэффициент: в 2020-м - 0,2 к сумме налога, во второй год - 0,4, в третий - 0,6.

В соответствии с базовыми расчетами ФНС ориентировочно налог на трехкомнатную квартиру может достигать в первый год 400-600 рублей в год. Важно, чтобы крымчане привыкли к его администрированию.

Пенсионеры будут освобождены от имущественного налога на имеющуюся недвижимость, но только на одну квартиру, дом или дачу.

Власть на связи

Уже сейчас 94 процента крымчан имеют доступ к госуслугам по принципу "одного окна". В Крыму их обслуживают 558 окон в 24 многофункциональных центрах.Но уже к 1 сентября 2020 года услуги по принципу "одного окна" будут получать 100 процентов граждан в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Ленинском, Первомайском, Сакском, Симферопольском и Советском районах.

Также откроются 18 офисов "Мои документы" в населенных пунктах с численностью менее 5000 человек - в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красноперекопском, Ленинском, Первомайском и Симферопольском районах.

Параллельно к 1 сентября 2020 года создадут единую электронную систему обращений граждан, предполагающую обмен данными между органами власти и муниципалитетами в режиме онлайн.

А уже к 1 мая появится модуль электронных обращений граждан с географической картой, интегрированный в систему официального электронного документооборота "Диалог".

Здоровее будем

В 2020 году все 23 детских амбулатории внедрят принципы бережливой поликлиники. Проект предусматривает создание электронного расписания врачей, предварительную запись во все подразделения поликлиники, разделение потоков пациентов по предварительной записи и по живой очереди, выделение отдельного кабинета для выдачи справок и направлений. В каждом лечебном учреждении будет организован информационно-консультативный центр.

До конца года в детские больницы и поликлиники полуострова поставят 217 единиц медоборудования. Во всех поликлиниках в 2020 году будут установлены новая мебель, системы кондиционирования и видеонаблюдения, а также энергосберегающие лампы.

Также в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" построят 44 и отремонтируют 18 ФАПов, возведут 23 и отремонтируют 14 врачебных амбулаторий.

Но главным событием года в медицинской сфере станет в июле открытие Республиканской клинической больницы стоимостью 10 миллиардов рублей, рассчитанной на 730 пациентов. Клиника оснащена самым современным оборудованием, собственной котельной и вертолетной площадкой. 2800 сотрудников больницы уже набраны.

Тарифы

Госкомитет по ценам и тарифам РК утверждает тарифы на услуги ЖКХ на 2020 год. Благодаря принятому Госдумой РФ на минувшей неделе закону, темп прироста розничной цены на газ для населения будет снижен в два раза - топливо будет дорожать на 3-4 процента каждые шесть месяцев вместо 11,7 процента каждые полгода до 1 июля 2021 года.

В 2020 году тариф на вывоз мусора останется на уровне 2019 года - жители сел будут платить за эту услугу 40 рублей с человека, горожане - 50 рублей.

Тариф за отопление с 1 сентября 2019 года был снижен с 3000 до 2300 рублей за гигакалорию. Повышение в 2020 году не планируется.

Предельный тариф на воду также остается на уровне 31,55 рублей за кубометр с НДС.

Совокупные же коммунальные платежи граждан в 2020-2022 годах будут повышаться с 1 января на величину от 0,6 до 1 процента, с 1 июля - от 4,5 до 5,7. С 2023 года тарифы будут повышаться ежегодно на 4,4 процента, что сопоставимо с общероссийскими темпами.