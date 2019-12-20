В Сочи пообещали навести порядок в домах ветеранов после жалобы Путину

Глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что власти города-курорта наведут порядок в домах ветеранов, о проблемах которых на большой пресс-конференции президента накануне рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков. Об этом мэр заявил в разговоре с журналистом на пресс-подходе при посещении морского порта Сочи.

- Вчера я сразу выехал на место, пообщался с жителями, - пояснил Копайгородский. - Сегодня с 8 утра там находятся все руководители отраслевых подразделений. Единственное нарушение, которое мы увидели, была небольшая дырка в потолке, сантиметров двадцать пять, в квартире на десятом этаже, где проживают пожилые супруги. Мы осмотрим все квартиры и проведем косметический ремонт там, где он необходим.

По словам Копайгордского, единственной просьбой жителей было восстановить детско-спортивную площадку, которая раньше находилась перед домом 17 на улице Мацестинской.

- Там они гуляли со своими внуками, а несколько лет назад ее по каким-то причинам демонтировали, - продолжил мэр Сочи. - Вопрос находится на моем контроле. В ближайшее время мы наведем порядок в этих и других домах, где проживают ветераны.

Речь идет о домах №№ 9 и 17 на улице Мацестинской.

Напомним, ранее по данному факту СУ СКР по Кубани организовало доследственную проверку.

Кстати

По информации пресс-службы мэрии, в Сочи проживают 172 ветерана Великой Отечественной войны.