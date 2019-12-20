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20.12.2019 10:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе началась буксировка затонувшей подлодки

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Южной бухте Севастополя началась буксировка корпуса подводной лодки Б-380 ("Горьковский Комсомолец"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Фото: Сергей Малгавко/ТАСС
Затонувший в Севастополе плавдок поднимут специалисты ЧФ

Напомним, в ночь на 15 декабря в Севастополе затонул плавучий док ПД-16 вместе с простоявшей в нем 14 лет подводной лодкой Б-380. Субмарина осталась на плаву, но перевернулась на один борт. В тот же день ее отбуксировали к военным причалам на Корабельной стороне Севастополя. Вокруг дока было установлено боновое заграждение на случай разлива топлива, которое могло остаться на борту. На Черноморском флоте сообщили, что подлодка и плавдок выведены из эксплуатации и будут утилизированы.

Сегодня подлодку начали перемещать на площадку утилизации. По словам очевидцев, операция выполняется при помощи буксиров ЧФ.

Пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что из-за работ, проводимых Черноморским флотом, сегодня с 9:30 перекрыт рейд в акватории Севастопольской бухты. Остановлено движение катеров на Северную сторону. Отмечается, что в случае задержки будет организовано дополнительное автобусное сообщение с Северной стороной.

Справка "РГ"

"Горьковский Комсомолец" является последним представителем модернизированного проекта торпедных дизель-электрических подводных лодок 641Б. Три лодки этой серии стали музейными экспонатами в Гамбурге, Москве и Тольятти. Субмарина построена в 1982 году. В 1991 году лодка прибыла в Южную бухту на капитальный ремонт, в 2005 ее поставили в док ПД-16. Планировалось полностью модернизировать субмарину. Со стартом работ ей предложили присвоить новое имя - "Святой Георгий". Однако работы не были завершены, к 2010 году финансирование прекратилось, лодку было решено списать. В 2016 году объявлен конкурс на ее утилизацию.

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