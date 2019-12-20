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Рубрика: В мире

Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основным представителем на процессе по импичменту в сенате, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне. Глава Белого дома добавил, что будут присутствовать еще пара других юристов.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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Именно Чиполлоне направил ранее письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии Трампа в слушаниях по импичменту. Он же предлагал американскому лидеру варианты реагирования на запуск процедуры импичмента, пишет РИА Новости.

Между тем демократы еще не определились с датой передачи дела об импичменте из палаты представителей в сенат. Об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. По его словам, спикер палаты Пелоси "продолжает увиливать от прямого ответа". Макконнелл также напомнил, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - в конце текущей недели он уходит на каникулы и возвращается только шестого января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. В среду палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.

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