Трамп назвал своего защитника на процессе по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что его основным представителем на процессе по импичменту в сенате, скорее всего, будет адвокат Пэт Чиполлоне. Глава Белого дома добавил, что будут присутствовать еще пара других юристов.

Именно Чиполлоне направил ранее письмо главе комитета палаты представителей по судебным вопросам Джеррольду Надлеру с отказом в участии Трампа в слушаниях по импичменту. Он же предлагал американскому лидеру варианты реагирования на запуск процедуры импичмента, пишет РИА Новости.

Между тем демократы еще не определились с датой передачи дела об импичменте из палаты представителей в сенат. Об этом заявил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл. По его словам, спикер палаты Пелоси "продолжает увиливать от прямого ответа". Макконнелл также напомнил, что в этом году сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - в конце текущей недели он уходит на каникулы и возвращается только шестого января.

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. В среду палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам: злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.