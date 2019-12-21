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21.12.2019 14:17
Рубрика: Легковые авто

Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал

Текст: Борис Захаров
Компания Opel вернулась на российский рынок под крылом материнского концерна PSA - 16 декабря представители немецкой марки официально объявили о возобновлении продаж своих автомобилей в России. Самое время вспомнить полузабытые шутки про Opel. Хорошую машину "Опелем" не назовут. У тебя автомобиль или "Опель"? Рано или поздно любой автомобиль становится "Опелем". C недавнего времени к этим "баянам" добавился анекдот посвежее. Он очень короткий: L"Opel!
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

К чему это мы? А к тому, что судя по стратегическим планам, озвученным франц..., нет, извините, все-таки немецкой компанией, в обозримом будущем, во-первых, не планируется локализовывать потенциальный локомотив продаж, компактный кроссовер Grandland X. Такие кроссоверы будут поставляться в нашу страну с конвейера завода в Эйзенахе, Германия.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Отсюда нескромные стартовые цены на ввозную начальную версию с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым мотором с не будоражащей воображение отдачей 150 л.с. и самое главное - безальтернативным же передним приводом. Сами понимаете, ведь Grandland X - производное от соплатформенной модели Peugeot 3008, которая идет на нашем рынке также исключительно с трансмиссией 4х2.

В Европе, правда, для обеих моделей доступны гибридные модификации, где за подключение задней оси отвечает электромотор, но все это, как говорится, дорого и нескоро. За начальный же Grandland X сегодня в России просят 1 799 000 рублей, а топовая модификация потянет и вовсе на 2 199 000 рублей.

Opel Zafira Life. Фото: Пресс-служба Opel.

Та же история - с LCV Opel Zafira Life, однояйцевом близнеце моделей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Все трио собирают на заводе РСМА в Калуге, однако в отличие от "французов" для версии от Opel не предложен ни начальный 1,6-литровый 95-сильный турбодизель, ни механическая коробка передач, ни опциональный полный привод от французской компании Dangel.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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К тому же Zafira Life с безальтернативной агрегатной связкой (2-литровый 150-сильный турбодизель, 6-диапазонный "автомат", передний привод) дороже французских аналогов примерно на 100 тысяч рублей, правда, при чуть более щедром базовом оснащении. Как видно, в PSA решили позиционировать опелевский вариант LCV как более престижный, но фактически же концерн лишь ограничил свободу выбора покупателей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Идем дальше. Opel делает очевидную ошибку, развивая дилерскую инфраструктуру вялыми темпами. Как ранее писала "РГ", на данный момент сформирована сеть из одиннадцати дилерских центров в восьми городах России, которые открыли прием заказов на кроссоверы Opel Grandland X и микроавтобусы Opel Zafira Life. Компания пообещала удвоить свою дилерскую сеть в ближайший год-два, но этого мало.

Фото: Autocar India.
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Почему французы не хотят хотя бы временно реализовывать автомобили Opel в дилерских центрах Peugeot и Citroen, равно как в мультибрендовых центрах, чтобы удовлетворить спрос в российских регионах, не вполне понятно. Как видно, прав наш эксперт, главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников, говоря о том, что "немецкая марка однозначно попадает в разряд нишевых автомобилей для фанатов бренда".

Старые-добрые "Опели", базирующиеся на "джиэмовских" платформах на российский рынок при этом к нам точно не вернутся. О том, почему дела обстоят именно так, "РГ" подробно писала.

Просто в рамках сделки о продажи Opel французам в 2017 году PSA запрещалось реализовывать в России и ряде других стран автомобили на платформах, разработанных силами General Motors, так что Astra, Corsa, Mokka и Insignia джиэмовской эпохи до нас не доберутся. Но мы будем ждать машин новых поколений, базирующихся уже на "тележках" PSA.

Фото: www.lada.ru
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Между тем, по данным агентства "Автостат" на июль 2019 года, по дорогам России колесит 881 000 автомобилей Opel, причем 871 800 из этого количества составляют легковушки, остальные 9 200 экземпляров относятся к коммерческому сегменту (LCV). Большинство "Опелей" зарегистрированы в Москве и Подмосковье: 98 600 и 79 800 единиц соответственно, в Санкт-Петербурге насчитывается 59 400 автомобилей с молнией на эмблеме. Еще 50 300 и 36 300 машин находятся на учете в Ростовской области.

В то, что в 11 новых дилерских центрах хватит мощностей для обслуживания всего этого парка, верится с трудом. Вероятнее всего, старенькие "Опели" продолжат ездить на сервис в мультибрендовые центры и в гараж к дяде Ване, и это не скажется на имидже возрождающегося немецкого бренда наилучшим образом.

Opel Crossland X. Фото: Пресс-служба Opel.

Совершенно очевидно, что модельный ассортимент Opel в обозримом будущем будет скуден. При благоприятном раскладе можно рассчитывать на вывод на наш рынок Opel Crossland X производства завода в испанской Сарагосе. Речь о младшем брате Grandland X, базирующемся на "тележке" Peugeot 2008.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Вот только о том, когда может состояться российский дебют субкомпактной модели и состоится ли он вообще, можно только гадать. Анонсирован также выпуск в Калуге фургонов Opel Vivaro, грузовой версии вышеупомянутого микроавтобуса Opel Zafira Life. Ожидается, что машины калужской сборки появятся на российском рынке в начале 2020 года. Но все это в будущем, в 2020 году немецкой марке же вряд ли получится догнать по продажам и Citroen, и Peugeot.

Эксперт Игорь Моржаретто в интервью радио Sputnik также уверен, что у Opel не будет широкого коммерческого успеха в отсутствие недорогой модели, производство которой было бы локализовано в России.

"Opel пока может предложить только две модели. Коммерческая модель Zafira может иметь успех, а второй кроссовер Grandland X вряд ли будет пользоваться большим спросом, поскольку импортный и дорогой… У компании PSA Peugeot Citroen есть завод в Калуге. Если удастся наладить в России производство недорогой модели, тогда будет серьезный успех. В свое время они производили в России целый спектр моделей - от Opel Astra до кроссовера Opel Antara, были одними из лидеров продаж", - поделился мнением Игорь Моржаретто.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Opel впервые официально пришел в нашу страну в сентябре 2007 года, когда на площадях, арендованных у завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге, началась сборка из SKD-комплектов кроссовера Opel Antara. С февраля 2008 года на новом заводе General Motors в городе Шушары начался выпуск автомобилей семейства Opel Astra и кроссовера Opel Antara. С февраля 2009 года сборка на заводе "Арсенал" прекращается, а работники переводятся на завод в Шушарах.

В то же время с 2009 года на калининградском заводе "Автотор" началась крупноузловая сборка автомобилей Opel Astra, Zafira, Meriva, Mokka, Antara и Insignia. В том же 2009-ом году сборка кроссовера Antara переносится с калининградского предприятия на новый завод в поселке Шушары Ленинградской области.

В марте 2015 года концерн General Motors закрыл производство автомобилей в Санкт-Петербурге на фоне падения продаж.

Выпуск моделей Opel на калининградском "Автоторе" был закончен в феврале 2015 года. Наконец, в декабре того же года компания Opel объявила о прекращении реализации своих автомобилей в России. В марте 2017 года было объявлено о продаже бренда Opel французскому концерну PSA. Продажа Opel французам стала результатом сотрудничества GM и PSA с 2012 года. Цена сделки составила 2,2 миллиарда евро. До этого на бренд Opel претендовали многие финансовые группы.

Отметим, что в 2012-2013 годы на нашем рынке немцы продали 162 тыс. машин. Сейчас о таких цифрах компании Opel приходится только мечтать.

#Opel