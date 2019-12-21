Почему вернувшийся в Россию Opel ждет провал

К чему это мы? А к тому, что судя по стратегическим планам, озвученным франц..., нет, извините, все-таки немецкой компанией, в обозримом будущем, во-первых, не планируется локализовывать потенциальный локомотив продаж, компактный кроссовер Grandland X. Такие кроссоверы будут поставляться в нашу страну с конвейера завода в Эйзенахе, Германия.

Отсюда нескромные стартовые цены на ввозную начальную версию с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым мотором с не будоражащей воображение отдачей 150 л.с. и самое главное - безальтернативным же передним приводом. Сами понимаете, ведь Grandland X - производное от соплатформенной модели Peugeot 3008, которая идет на нашем рынке также исключительно с трансмиссией 4х2.

В Европе, правда, для обеих моделей доступны гибридные модификации, где за подключение задней оси отвечает электромотор, но все это, как говорится, дорого и нескоро. За начальный же Grandland X сегодня в России просят 1 799 000 рублей, а топовая модификация потянет и вовсе на 2 199 000 рублей.

Opel Zafira Life. Фото: Пресс-служба Opel.

Та же история - с LCV Opel Zafira Life, однояйцевом близнеце моделей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Все трио собирают на заводе РСМА в Калуге, однако в отличие от "французов" для версии от Opel не предложен ни начальный 1,6-литровый 95-сильный турбодизель, ни механическая коробка передач, ни опциональный полный привод от французской компании Dangel.

К тому же Zafira Life с безальтернативной агрегатной связкой (2-литровый 150-сильный турбодизель, 6-диапазонный "автомат", передний привод) дороже французских аналогов примерно на 100 тысяч рублей, правда, при чуть более щедром базовом оснащении. Как видно, в PSA решили позиционировать опелевский вариант LCV как более престижный, но фактически же концерн лишь ограничил свободу выбора покупателей.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Идем дальше. Opel делает очевидную ошибку, развивая дилерскую инфраструктуру вялыми темпами. Как ранее писала "РГ", на данный момент сформирована сеть из одиннадцати дилерских центров в восьми городах России, которые открыли прием заказов на кроссоверы Opel Grandland X и микроавтобусы Opel Zafira Life. Компания пообещала удвоить свою дилерскую сеть в ближайший год-два, но этого мало.

Почему французы не хотят хотя бы временно реализовывать автомобили Opel в дилерских центрах Peugeot и Citroen, равно как в мультибрендовых центрах, чтобы удовлетворить спрос в российских регионах, не вполне понятно. Как видно, прав наш эксперт, главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников, говоря о том, что "немецкая марка однозначно попадает в разряд нишевых автомобилей для фанатов бренда".

Старые-добрые "Опели", базирующиеся на "джиэмовских" платформах на российский рынок при этом к нам точно не вернутся. О том, почему дела обстоят именно так, "РГ" подробно писала.

Просто в рамках сделки о продажи Opel французам в 2017 году PSA запрещалось реализовывать в России и ряде других стран автомобили на платформах, разработанных силами General Motors, так что Astra, Corsa, Mokka и Insignia джиэмовской эпохи до нас не доберутся. Но мы будем ждать машин новых поколений, базирующихся уже на "тележках" PSA.

Между тем, по данным агентства "Автостат" на июль 2019 года, по дорогам России колесит 881 000 автомобилей Opel, причем 871 800 из этого количества составляют легковушки, остальные 9 200 экземпляров относятся к коммерческому сегменту (LCV). Большинство "Опелей" зарегистрированы в Москве и Подмосковье: 98 600 и 79 800 единиц соответственно, в Санкт-Петербурге насчитывается 59 400 автомобилей с молнией на эмблеме. Еще 50 300 и 36 300 машин находятся на учете в Ростовской области.

В то, что в 11 новых дилерских центрах хватит мощностей для обслуживания всего этого парка, верится с трудом. Вероятнее всего, старенькие "Опели" продолжат ездить на сервис в мультибрендовые центры и в гараж к дяде Ване, и это не скажется на имидже возрождающегося немецкого бренда наилучшим образом.

Opel Crossland X. Фото: Пресс-служба Opel.

Совершенно очевидно, что модельный ассортимент Opel в обозримом будущем будет скуден. При благоприятном раскладе можно рассчитывать на вывод на наш рынок Opel Crossland X производства завода в испанской Сарагосе. Речь о младшем брате Grandland X, базирующемся на "тележке" Peugeot 2008.

Вот только о том, когда может состояться российский дебют субкомпактной модели и состоится ли он вообще, можно только гадать. Анонсирован также выпуск в Калуге фургонов Opel Vivaro, грузовой версии вышеупомянутого микроавтобуса Opel Zafira Life. Ожидается, что машины калужской сборки появятся на российском рынке в начале 2020 года. Но все это в будущем, в 2020 году немецкой марке же вряд ли получится догнать по продажам и Citroen, и Peugeot.

Эксперт Игорь Моржаретто в интервью радио Sputnik также уверен, что у Opel не будет широкого коммерческого успеха в отсутствие недорогой модели, производство которой было бы локализовано в России.

"Opel пока может предложить только две модели. Коммерческая модель Zafira может иметь успех, а второй кроссовер Grandland X вряд ли будет пользоваться большим спросом, поскольку импортный и дорогой… У компании PSA Peugeot Citroen есть завод в Калуге. Если удастся наладить в России производство недорогой модели, тогда будет серьезный успех. В свое время они производили в России целый спектр моделей - от Opel Astra до кроссовера Opel Antara, были одними из лидеров продаж", - поделился мнением Игорь Моржаретто.

Opel впервые официально пришел в нашу страну в сентябре 2007 года, когда на площадях, арендованных у завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге, началась сборка из SKD-комплектов кроссовера Opel Antara. С февраля 2008 года на новом заводе General Motors в городе Шушары начался выпуск автомобилей семейства Opel Astra и кроссовера Opel Antara. С февраля 2009 года сборка на заводе "Арсенал" прекращается, а работники переводятся на завод в Шушарах.

В то же время с 2009 года на калининградском заводе "Автотор" началась крупноузловая сборка автомобилей Opel Astra, Zafira, Meriva, Mokka, Antara и Insignia. В том же 2009-ом году сборка кроссовера Antara переносится с калининградского предприятия на новый завод в поселке Шушары Ленинградской области.

В марте 2015 года концерн General Motors закрыл производство автомобилей в Санкт-Петербурге на фоне падения продаж.

Выпуск моделей Opel на калининградском "Автоторе" был закончен в феврале 2015 года. Наконец, в декабре того же года компания Opel объявила о прекращении реализации своих автомобилей в России. В марте 2017 года было объявлено о продаже бренда Opel французскому концерну PSA. Продажа Opel французам стала результатом сотрудничества GM и PSA с 2012 года. Цена сделки составила 2,2 миллиарда евро. До этого на бренд Opel претендовали многие финансовые группы.

Отметим, что в 2012-2013 годы на нашем рынке немцы продали 162 тыс. машин. Сейчас о таких цифрах компании Opel приходится только мечтать.