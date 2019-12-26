Орешкин рассказал об обсуждении Россией и Беларусью единого рынка

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в интервью телеканалу RT об обсуждении вопроса создания единого рынка России и Беларуси.

"Мы хотим иметь две суверенные страны с единым рынком. Мы пытаемся взять лучшее из опыта Беларуси, а они - из нашего опыта. Мы с белорусской стороной стремимся к обмену передовым опытом, а также к тому, чтобы посредством дискуссий и создания единого рынка стать сильнее - как вместе, так и по отдельности", - сказал министр.

Ранее Орешкин рассказал, что после переговоров президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге перед саммитом Евразийского экономического союза осталось лишь три группы нерешенных вопросов в рамках Союзного государства: нефть, газ и налоги.