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26.12.2019 08:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что на самом деле происходит с руководством "Роскино" и "Ленфильма"

Текст: Сусанна Альперина
Российское кино сегодня набирает обороты на мировом уровне. Продажи за последний год выросли на 20 процентов. Оно как никогда нуждается в хорошем и грамотном менеджменте и продвижении.
Последние 8 лет "Роскино" возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Последние 8 лет "Роскино" возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Последние 8 лет "Роскино" возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Процесс идет - наши картины фигурируют в номинациях на престижные мировые премии. Наши сериалы приобретают ведущие стриминговые платформы, причем выставляют их в разделе оригинального контента. Создается ряд проектов в копродукции - и к счастью, принят закон о миноритарной поддержке. 2019-й вообще стал поворотным в плане сотрудничества отечественного кинематографа с мировым рынком. Введена федеральная система рибейтов - возврата средств за съемки в том или ином регионе. Впервые в стране прошли Синепозиум (в Санкт-Петербурге) и Key Buyers Event (в Москве) - когда в нашу страну приехали представители крупнейших кинокомпаний знакомиться с российскими фильмами, сериалами и анимацией.

Назрели перемены, ведущие и к перестановке кадров. И в последнее время индустрия заговорила о смене руководства в "Роскино" - государственной организации, задачей которой и было продвижение отечественного кинематографа на мировых рынках. Об этом шла речь и на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре - тогда министр культуры Владимир Мединский говорил о том, что ведомство вместе с индустрией в поисках решений и готово поддержать перспективные начинания. И вот глава Министерства культуры разъяснил представителям СМИ, к какому решению пришли по данному вопросу, и правда ли что сменят генерального директора "Роскино".

Фото: kinopoisk.ru
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- "Роскино" - совсем небольшая компания, призванная заниматься поддержкой, продвижением и продажами российского кино за рубежом. Я уверен, что подавляющее большинство людей узнали о существовании этой компании из нашего с вами разговора, - сказал министр. - Последние 8 лет "Роскино" возглавляла Екатерина Мцитуридзе - сотрудница Первого канала. Она очень активный человек и немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на крупных мировых выставках, рынках и кинофестиваля. Мы очень ей за это благодарны. Но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно другой уровень, и поэтому Совет директоров "Роскино", собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства компании. Вот такое состояние дел.

На вопрос, как будут дальше развиваться события, и кто возгласит "Роскино", министр ответил так: "Предложения Совета директоров по новому руководству сформированы и направлены на утверждение в Росимущество. Далее по процедуре - как только фамилия будет утверждена мы ее объявим. Еще раз подчеркну - это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии".

Добавим, что "Российская газета" будет следить за ситуацией и, как только официально объявят имя нового руководителя, представит его своим читателям.

Министру был задан вопрос и о ситуации на "Ленфильме". О том, что Эдуард Пичугин оставил пост генерального директора легендарной студии, подробно писала "РГ", и это - также громкое кадровое решение.

"В отличие от "Роскино", "Ленфильм" - это организация, которую знают все, - сказал Владимир Мединский. - И у всех она на слуху. Это великий бренд. И задача министерства культуры была и остается сохранить "Ленфильм" как самостоятельную и независимую киноплощадку и кинокомпанию, ориентированную на развитие кинематографических услуг и кинобизнеса в Санкт-Петербурге. Таким "Ленфильм" был, так развивался в последние годы, таким и останется. Другое дело, что за последние десятилетия после распада Советского Союза "Ленфильм" пережил огромное количество трагических событий. Студия была полностью разорена, частично распродана, пришла в полнейшее запустение. Но в последние 7 лет руководство "Ленфильма" довольно активно занималось восстановлением студии, и многое удалось за это время сделать: "Ленфильм" восстановил собственную кинопродукцию, отремонтировал часть площадей, стал оказывать кинематографические услуги, и есть, что показать".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Министр подчеркнул, что и в этой ситуации время не стоит на месте, и Союз Кинематографистов, и общественность, и жители Санкт-Петербурга требовали больших темпов развития и возрождения "Ленфильма". "Осуществить это развитие на более высоких этапах не представлялось возможным в силу большой долговой нагрузки, которая лежит на студии, и за эти годы она, к сожалению, только выросла, - сказал Владимир Ростиславович. - Поэтому - отметив много позитивное сделанное топ-менеджерами "Ленфильма" и его руководителем Федором Бондарчуком, с одной стороны Совет директоров принял решение о пролонгации полномочий Федора Сергеевича как председателя, и в то же время заявил о необходимости смены генерального директора компании. Голосование прошло единогласно".

Также глава министерства культуры разъяснил, что на "Ленфильме" будет назначен временный управляющий на несколько месяцев. В течение этого времени будут рассмотрены кандидатуры "Любой человек, начиная от этого временного управляющего исполняющего обязанности генерального директора, и заканчивая любым специалистом в области кино может подать свое заявление, и Совет директоров выберет ту кандидатуру гендиректора, которая будет оптимальна".

Министр добавил, что, "кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возвращение студии останется прежней. Мы со стороны министерства приложим еще больше усилий для загрузки мощностей "Ленфильма". И "Ленфильм" останется самостоятельной киностудией. "Ленфильм" - это наше национальное достояние, и мы будем его развивать".

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