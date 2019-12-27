Дочь Брюса Ли намерена отсудить у китайской сети фастфуда 30 миллионов

Дочь Брюса Ли, актриса Шеннон Ли, известная преимущественно своим очень трепетным отношением ко всему, что как-либо касается ее легендарного отца, снова недовольна. На этот раз - китайской сетью закусочных, посмевшей использовать образ Брюса Ли в своем логотипе. Без ее разрешения.

Как пишет BBC, Шеннон Ли разгневана и требует заплатить ей компенсацию в 30 миллионов долларов. Руководство компании на это возражает, что все необходимые разрешения от властей у них есть, а логотип с изображением похожего на Брюса Ли мужчины в грозной позе они используют уже 15 лет, и почему Шеннон Ли вдруг только сейчас всполошилась, непонятно.

Напомним, ранее дочь Брюса Ли взбесилась из-за последнего (то есть предпоследнего) фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", где Брюс Ли показан высокомерным задирой и выхватывает некислых тумаков от героя Брэда Питта. Шеннон, которой на момент смерти отца было четыре года, стерпеть такого не смогла и обрушилась на Тарантино с критикой, тем положив начало занимательной возне.

Тарантино, приехав в Москву, во всеуслышание объявил, что Брюс таки действительно был "парнем довольно заносчивым". Шеннон в ответ посоветовала ему заткнуться и пожаловалась в Государственное управление Китая по вопросам кинематографии, потребовав запретить прокат фильма в стране. Тогда Квентина вежливо попросили картину перемонтировать, но он отказался. Потому что никто не смеет указывать Квентину Тарантино, что делать.