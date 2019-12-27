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27.12.2019 18:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Косторная обыграла Трусову и Щербакову на чемпионате России

Текст: Анна Козина
Победительница финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. В тройке сильнейших еще две ученицы Этери Тутберидзе - 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Косторная выбилась в лидеры как российского, так и мирового женского одиночного катания благодаря тому, что начала стабильно исполнять сложнейший прыжок - тройной аксель. В короткой программе в Красноярске зрители в очередной раз увидели красивый и высокий триксель Косторной.

За свой прокат Алена получила 89,86 балла, превысив собственный мировой рекорд в 85,45 балла, установленный в финале Гран-при. Именно эта оценка пока остается официально лучшим результатом. А новое достижение Косторной не будет ратифицировано, так как было установлено на внутренних соревнованиях, проводимых не под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Сама чемпионка довольно спокойно отреагировала на такую щедрость судей.

- Конечно, я мысленно предполагала, что могу получить такие баллы, но вообще я никогда не ставлю цель гнаться за оценками, - подчеркнула Косторная в разговоре с журналистами. - Если честно, я больше радовалась не баллам, а тому, что меня похвалила мой тренер Этери Георгиевна Тутберидзе. Я впервые от нее слышала такие слова. На данный момент этот прокат действительно лучшее из того, что я показывала. Я доказала себе, что можно кататься чисто, несмотря ни на что.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Второе место после короткой программы занимает Анна Щербакова (79,93), третье - Александра Трусова (76,46), не рискнувшая вставлять в прокат тройной аксель. Также в сильнейшую разминку в произвольной программе, которую девушки представят завтра, попали чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (75,74) и двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Игр-2018 Евгения Медведева (71,08).

В прошлом году чемпионкой страны стала Щербакова. Второе место заняла Трусова, третье - Косторная. Тогда все три ученицы Тутберидзе были еще юниорками и не претендовали на места в сборной и поездку на взрослые чемпионаты Европы и мира.

Напомним, что в соревнованиях не принимает участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая накануне ЧР объявила о паузе в карьере.

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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