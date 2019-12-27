В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал публикацию в Twitter посольства США на Украине. В ней американская сторона осудила запуск поездов в Крым.

По словам Молохова, другой позиции от Вашингтона не стоило ожидать. Это объясняется обычной завистью к России, которая показала всему миру, что способна самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать этот масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, пишет РИА Новости. Для жителей Крыма железнодорожное сообщение - это знаковое событие, а сам мост - гордость России, подчеркнул Молохов.

Железную дорогу через Керченский пролив начали строить одновременно с автомобильной частью моста в феврале 2016 года. Первые машины по мосту поехали 16 мая 2018 года, а в октябре было открыто грузовое сообщение. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто президентом России Владимиром Путиным 23 декабря 2019 года.

За первые четыре недели с момента открытия продаж на поезда в Крым было продано почти 42 тысячи билетов. Планируется, что в 2020 году железнодорожный транспорт перевезет в Крым 15 миллионов пассажиров, в том числе жителей полуострова, и около 13 миллионов тонн грузов.