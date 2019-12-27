Скандинавская кинозима-2019, часть четвертая: Швеция

В этом году Шведское телевидение (SVT) выпустило новый рождественский календарь "Паника в мастерской деда мороза" (Panik i tomteverkstan). Основной посыл многосерийного повествования таков: семья Деда Мороза пытается свыкнуться с нерадостным обстоятельством, которое напоминает о себе каждый год - все меньше детей верят в Деда Мороза, несмотря на устоявшуюся двухвековую традицию получать от него подарки на Новый год. Кроме того, оказывается, что некогда яркий Волшебный фонарь еле светит, к печали обитателей сказочного мира.

Не обошлось без участия самых известных персонажей современной шведской литературы - Петсона и Финдуса, созданных детским писателем Свеном Нурдквистом. Экранизированный в 1993 году в формате адвент-календаря рассказ "Механический Дед Мороз" (Tomtemaskinen) повествует о непростой ситуации, в которой оказался Петсон, рассказав Финдусу о существовании Деда Мороза. С тех самых пор Финдус потерял покой, и Петсон решает взять все в свои руки - до Рождества ему необходимо тайно смастерить механического Деда Мороза. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается, а тут еще и никем не предвиденные обстоятельства.

Также доступен для просмотра адвент-календарь "Рождество Суне" (Sunes jul), снятый еще раньше, в 1991 году, по произведениям Андерса Якобссона и Сёрена Олссона. Главный герой этого произведения - девятилетний мальчик Суне Андерссон и его семья. Суне ничем особенным не отличается от своих сверстников (а потому и столь любим многими), однако каждый день готовит ему и зрителям сюрпризы.

Еще одна экранизация - "Приключения Бесхвостика Пелле" (Pelle svanslös) Йосты Кнутссона о добродушном коте Пелле, который постоянно попадает в передряги. Действие данного произведения разворачивается в Уппсале, в зимнее время года.

В предновогоднее время также транслируется любимая многими образовательная программа для детей, исправно появляющаяся на шведском телевидении уже пятое десятилетие - "Пять муравьев больше четырех слонов" (Fem myror är fler än fyra elefanter).

"Рождественские герои" (Julens hjältar) рассказывают историю елочных украшений, по ошибке оказавшихся взаперти в подсобке в компании рождественской собаки. С собачкой этой все не так просто - она на самом деле никакого отношения к праздникам не имеет, являясь просто-напросто талисманом команды "Хаммарбю". Однако быстро реабилитирует себя в глазах новоприобретенных друзей, вызвавшись помочь игрушкам добраться до родного дома и обосноваться на законном месте - новогоднем дереве. Но планы планами, а реализация их - совсем другое дело.

Шведы снова увидят на экранах "Воровское рождество" (Tjuvarnas jul), впервые вышедшее на экраны в 2011 году. Зрителя погружают в мрачноватую диккенсианскую атмосферу конца девятнадцатого века, в которой, однако, всегда есть место рождественскому чуду.

"Рождество супергероев" (Superhjältejul), забавно пародирующее героев Marvel и DC, также доступно для ознакомления всеми желающими.

Приверженцы традиционной скандинавской мифологии могут погрузиться в уютный быт маленьких лесных троллей из сериала "Времена троллей" (Trolltider) а также узнать, что помимо мирных обитателей леса, их покровительниц, добрых фей, существуют также и злые ведьмы.

Сериал "Дед Мороз с горы Луппио" (Tomten på Luppioberget) обращает внимание на экологический аспект существования современных людей даже в праздничное время. Дед Мороз, живущий на заснеженной горе Луппио на севере Швеции, сталкивается с ужасной проблемой - на нашей планете слишком много мусора, который медленно, но верно подбирается к его обиталищу. Он вместе с помощниками осознает, что не может создавать новые подарки, так как участь их в конечном счете одна - оказаться на помойке. Стоит ли вовсе отменить Рождество или праздник, как и экологию, еще можно спасти?

Трогательным напоминанием о семидесятых станет мультфильм "Сочельник Карля Бертиля Йонссона" (Karl Bertil Jonssons julafton), в котором рассказывается о нелегких военных буднях, о вопиющем неравенстве людей в обществе, далеком от социалистических идеалов. В мрачном 1940 году 14-летний Карл Бертиль в канун рождественских праздников работает в ночную смену сортировщиком бандеролей на почте (нечто труднопредставимое в сегодняшней действительности. Однако это не мешает ему пускаться в ребяческие мечтания о Робине Гуде, подвигах и чем-то из ряда вон выходящем.

Не менее приятным напоминанием о старых добрых временах и стилистике сороковых-пятидесятых (не без американских культурных влияний) является детский фильм "Дед Мороз - рождественская история" (Tomten - en vintersaga) 1941 года выпуска. В нем бабушка читает внуку крайне известную и любимую шведами поэму Виктора Рюдберга, а богатое воображение мальчика дорисовывает завораживающую картину событий, о которых в ней говорится.