Скандинавская кинозима-2019, часть третья: Дания

Главным адвент-календарем, транслируемым в этом году Датской телерадиовещательной компанией (DR) стал сериал "Рождественские звезды" (Julestjerner), впервые увидевший свет в 2012-м году и с тех пор пылившийся на полках. Зрителю в 2019-м будет, возможно, интересно узнать, что в этом телепроекте, рассчитанном на скандинавскую аудиторию, снялся Николас Бро, появившийся впоследствии в первой части "Нимфоманки" Ларса фон Триера.

Как бы то ни было, "Рождественские звезды" отличаются от других новогодних многосерийных фильмов в худшую сторону - юмор местами откровенно плоский, с претензией на "интернациональность" в худшем смысле этого слова, а игра актеров аляповато-вычурна (причем, судя по всему, таков и был изначальный расчет). Как бы то ни было, главная героиня, 13-летняя Сус, живет в совершенно обычной семье, ее мама снова беременна, отца в канун нового года увольняют с работы, сама она увлекается велотриалом, а во сне воспаряет в небеса. Необычный ураган, внезапно налетевший на район, в котором она проживает, наносит существенной урон ряду многоэтажек, которые решено расселить. Внезапно появившееся известие о том, что семье завещан дом в "Цветляндии" (Blomsterland) успокаивает домочадцев, еще не знающих, что они вступают на скользкий, непростой и очень волшебный путь.

Негосударственный канал TV2 в последнее время начал снимать собственные сериалы, и создание адвент-календаря было лишь вопросом времени и делом чести. В 2017-м году на экраны вышло "Рождественское приключение Тинки" (Tinkas juleeventyr).

Ниссе Тинка растет с неотвязным ощущением инаковости, и со временем ее подозрения обретают почву - она ниссе (фольклорный персонаж, что-то типа домового) только наполовину, а наполовину человек. Она растет в приемной семье, так как ее отец, кронпринц Шторм отправился в человеческий мир и не вернулся. Теперь ей необходимо разыскать родителя и вернуть ниссам волшебство.

В появившемся в этом декабре продолжении "Тинка и королевская партия" (Tinka og Kongespillet) зрители встречаются с повзрослевшей героиней, которая стала кронпринцессой. Ей нужно найти избранника, а отец снова исчезает в разгар очередного путешествия. Тем временем Тинка узнает, что будущий суженый определяется по итогам волшебного турнира…

Без старой доброй классики не обойдется и в этот раз - все желающие могут посмотреть "Рождество в замке" (Jul på Slottet) 1985 года выпуска, непревзойденное по своей популярности. Король, его верная советчица сестра Федорика, и чудесная принцесса Миямайя снова попытаются проявить смекалку и спасти чахнущее королевство от верной гибели в дипломатических войнах. В этом юмористическом сериале, несомненно, частично вдохновленном "Черной змеей" (Blackadder) Бена Элтона, которая потрясла мир двумя годами ранее, несколько меньше исторических аллюзий, однако песен и метких реплик, разошедшихся с тех пор на цитаты, вполне достаточно.

"Рождество в Старом городе" (Jul i Gammelby) 1979 года выпуска, предшественник вышеуказанной работы, гораздо менее притязательно, однако очень привлекательно своей безыскусностью и попыткой реконструировать давно ушедшие праздничные традиции. Что в том виде, в каком это было сделано, анахронизм само по себе, но вместе с тем позволяет погрузиться в ту Данию, которой уже нет и следа.

"Рождество в Кронборге" (Jul på Kronborg) является реанимацией предыдущих двух проектов, гораздо менее впечатляющий, но за давностью лет сериал вполне способен пробудить ностальгические чувства среди тех, чье взросление пришлось на двухтысячные.

Из зарубежных адвент-календарей в этом году повезло шведской подростковой "Охоте за кристаллом времени" (Jakten på tidskristallen/Jagten på tidskrystallen), основанной на популярной трилогии "Секрет зеркал" (Speglarnas hemlighet) шведской писательницы Эрики Валлин, а также шведскому "Шторму на Тихой улице" (Storm på Lugna gatan / Storm på Stillevænget), знакомящему нас с семьей, переехавшей на новое место жительства.

Некогда популярный жанр кукольного фильма для детей породил два замечательных сокровища - Vinterbyøster и Jullerup færgeby.

Vinterbyøster 1973 года описывает жизнь в небольшом станционном городе, куда на месяц в гости к бабушке приезжает цирковая семья Карамелла. Папа Карло, мама Флора и дочь Дорабелла активно готовятся к новому сезону, а бабушка штопает палатку, в которой они дают представления. Их появление вызывает огромный ажиотаж среди зрителей, что нервирует представителей публичной власти. Одновременно с этим у Дорабеллы развивается роман с сыном булочника, и она с ужасом понимает, что она с готовностью сменила бы свое профессиональное амплуа, подвернись такая возможность. Праздничное время вносит в планы семьи свои коррективы, и им приходится на время отвлечься от своего привычного жизненного распорядка.

Jullerup færgeby, созданный в 1974 году, рассказывает о повседневной и предпраздничной жизни портового городка, демонстрирующего многие особенности датской жизни, в большой степени стершиеся из реальности, но тем не менее оставшейся в языке, традициях и прочем. Главные герои живут несколько суматошной, хоть и предсказуемой жизнью, пока не находят карту, свидетельствующую о том, что в городке есть таинственное место, где зарыт клад. Пожилому капитану Гуусу, которого все списали со счетов, возвращается молодецкая удаль, и он вместе со спутниками смело ныряет с головой в решение непростой загадки. В сериале достаточно много запоминающихся песен. В одной из них, например, отдаленно слышится "Эх, Самара городок".

Самые маленькие могут посмотреть игровой сериал "Мишкино рождество" (Bamses Julerejse), где Мишка, Утенок и Цыпленок объединяют усилия для того, чтобы все отметили праздники как следует - с елкой, подарками и приподнятым настроением в придачу.

Представления с участием персонажей, напоминающих жителей "Улицы Сезам", получили два года назад датское воплощение в сериале "Рождество шумных гномов" (Ramajetternes Jul). Эти существа, в отличие от своих предков, йеттов-великанов, совсем не страшные. Они проживают бок о бок с людьми в населенном пункте "Шумное веселье" (Ramasjang). В один прекрасный день веселое семейство странных созданий получает письмо от Деда Мороза - он официально уведомляет их о приеме на работу в качестве своих посыльных. Такое масштабное задание подразумевает перераспределение обязанностей среди оставшихся и необходимость объединить усилия для того, чтобы Рождество все-таки состоялось.