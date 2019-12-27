Володин назвал самые важные законы уходящего года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил, какие законы, принятые депутатами в 2019 году, были самыми важными.

Парламентарий, отвечая на вопрос сайта Госдумы, назвал несколько принятых законов, которые призваны помочь людям.

- Мы комплексно решали вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье, - завил спикер.

Так, были приняты меры в помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, депутаты работали над созданием механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем.

- Приняты законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - напомнил глава нижней палаты.

Среди самых важных законов года он назвал и те, которые направлены на решение проблем оказания паллиативной помощи и доступ родственников в реанимацию. По словам Володина, документы были приняты после долгих дискуссий.

Между тем

Вячеслав Володин также рассказал, что встретит Новый год дома с семьей. Он пожелал россиянам "здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году".