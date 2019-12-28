В Черногории задержанные оппозиционеры объявили голодовку

В Черногории объявили голодовку задержанные ранее оппозиционеры, выступавшие против принятия закона "О свободе вероисповедания".

Акции протеста прошли на севере страны, в городах Никшич и Будва. Для разгона демонстрантов стражи порядка использовали слезоточивый газ. Были задержаны десятки человек.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. А оппозиция предложила свыше 150 поправок к новому законопроекту. Все они не были учтены. Большинством голосов парламент принял закон. Голосование закончилось массовой дракой. Полиция задержала 18 депутатов, трое из них остаются под стражей.