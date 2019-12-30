Чем запомнится уходящий год экономике

Запуск газопровода "Сила Сибири". Это абсолютно новый маршрут для российского трубопроводного газа, выходящий на один из самых перспективных и больших рынков мира. Кроме того, "Сила Сибири" снизит зависимость нашего экспорта газа от непростых отношений с Европой. Фото: Сергей Куксин/ РГ

"Российская газета" составила свой рейтинг событий 2019 года, которые изменят экономическую и социальную повестку страны на годы вперед.

Завершилось строительство платной автотрассы Москва - Санкт-Петербург. Строили автотрассу М11 "Нева" почти 10 лет. Куда быстрее удалось перевести всю страну на цифровое телевидение: в три этапа к "цифре" подключили все регионы. Входящие звонки на мобильный стали бесплатны по всей стране, а операторы запустили пилотные проекты по созданию сетей 5G. Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей жизни. Вот и зарегистрироваться в качестве самозанятого стало возможно по упрощенной схеме через мобильное приложение. Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20%, в результате поступления от НДС сразу выросли больше чем на 0,5 трлн рублей.

В 2019 году был принят закон об устойчивой работе Рунета. В России создается независимая инфраструктура, которая могла бы обеспечить нормальное функционирование Сети при любых обстоятельствах.

В самом конце года разрешился многолетний газовый конфликт - Россия и Украина подписали в Минске протокол по газовому сотрудничеству, который обе страны назвали компромиссом.

Банк России начал снижать ключевую ставку. За год в общей сложности она уменьшилась с 7,75 до 6,25% годовых. Благодаря этому дешевеют кредиты, но и понижается доходность банковских вкладов. Банк России, понижая ставку, ориентировался в основном на инфляцию, которая не впервые за этот год оказывается ниже прогнозов. По итогам года ее уровень, судя по прогнозу регулятора, будет около 3%, а в начале 2020 года временно уйдет ниже этой отметки. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Освобождение косаток и белух. С 2018 года в бухте Средней Приморского края содержались 90 белух и 11 косаток, предназначенных для продажи в Китай. История вызвала большой резонанс, всех животных отпустили на волю. Другим значимым событием в сфере экологии стал старт "мусорной реформы". С 1 января 2019 года большинство регионов перешли на новую схему работы с отходами, а услуга по их вывозу перешла в разряд коммунальных. Фото: РИА Новости

Открылось железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд отправился в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря 2019 года. Фото: РИА Новости

Какие прогнозы сбылись в 2019 году

Уходящий 2019 год явил редкий пример, когда о нем, по большому счету, все было известно заранее. НДС повышен с 1 января, но бюджетные инвестиции в рамках нацпроектов, ради которых и повышался налог, начали поступать в экономику гораздо позже и далеко не в плановых объемах - отсюда и официальный прогноз по скромному росту ВВП на 1,3% (судя по всему, он сбудется) и во многом и рекордное снижение инфляции (составит около 3% против ожидавшихся 4,3%).

3 процента - на столько выросли потребительские цены в 2019 году

Банк России доказал, что при взаимопонимании с минфином может держать цены в узде (и судя по высоким инфляционным ожиданиям населения, это достижение до сих пор остается сильно недооцененным) и что ради этого он готов на жесткие меры. Быстрое замедление инфляции вызвало и несколько более поспешное, чем предполагалось, снижение ключевой ставки во второй половине года и опережающее падение процентных ставок в целом. Для рубля год оказался удачным, он полностью наверстал упущенное в 2018 году (когда стал одним из главных аутсайдеров среди схожих валют), укрепившись в 2019 году более чем на 11% к доллару и на 14% к евро. Тот факт, что рубль перестал зависеть от колебаний нефтяных цен (действует бюджетное правило), уже не подлежит сомнению, но осталась его зависимость от притоков/оттоков капитала, на которые влияют и ослабление/усиление санкционных рисков. А значит, и валютный курс все еще сложно предсказуем.

Подготовил Игорь Зубков