Чем запомнится уходящий год экономике

"Российская газета" составила свой рейтинг событий 2019 года, которые изменят экономическую и социальную повестку страны на годы вперед.
Завершилось строительство платной автотрассы Москва - Санкт-Петербург. Строили автотрассу М11 "Нева" почти 10 лет. Куда быстрее удалось перевести всю страну на цифровое телевидение: в три этапа к "цифре" подключили все регионы. Входящие звонки на мобильный стали бесплатны по всей стране, а операторы запустили пилотные проекты по созданию сетей 5G. Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей жизни. Вот и зарегистрироваться в качестве самозанятого стало возможно по упрощенной схеме через мобильное приложение. Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20%, в результате поступления от НДС сразу выросли больше чем на 0,5 трлн рублей.
В 2019 году был принят закон об устойчивой работе Рунета. В России создается независимая инфраструктура, которая могла бы обеспечить нормальное функционирование Сети при любых обстоятельствах.
В самом конце года разрешился многолетний газовый конфликт - Россия и Украина подписали в Минске протокол по газовому сотрудничеству, который обе страны назвали компромиссом.
Уходящий 2019 год явил редкий пример, когда о нем, по большому счету, все было известно заранее. НДС повышен с 1 января, но бюджетные инвестиции в рамках нацпроектов, ради которых и повышался налог, начали поступать в экономику гораздо позже и далеко не в плановых объемах - отсюда и официальный прогноз по скромному росту ВВП на 1,3% (судя по всему, он сбудется) и во многом и рекордное снижение инфляции (составит около 3% против ожидавшихся 4,3%).
Банк России доказал, что при взаимопонимании с минфином может держать цены в узде (и судя по высоким инфляционным ожиданиям населения, это достижение до сих пор остается сильно недооцененным) и что ради этого он готов на жесткие меры. Быстрое замедление инфляции вызвало и несколько более поспешное, чем предполагалось, снижение ключевой ставки во второй половине года и опережающее падение процентных ставок в целом. Для рубля год оказался удачным, он полностью наверстал упущенное в 2018 году (когда стал одним из главных аутсайдеров среди схожих валют), укрепившись в 2019 году более чем на 11% к доллару и на 14% к евро. Тот факт, что рубль перестал зависеть от колебаний нефтяных цен (действует бюджетное правило), уже не подлежит сомнению, но осталась его зависимость от притоков/оттоков капитала, на которые влияют и ослабление/усиление санкционных рисков. А значит, и валютный курс все еще сложно предсказуем.
Подготовил Игорь Зубков