Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом

Исполнения самых заветных желаний пожелал жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев.

"На пороге новый, 2020-й год, и новое десятилетие. Мы мечтаем, чтобы они принесли нам все самое лучшее: добрые события, удачные решения, благополучие и здоровье, возможность быть рядом с семьей и близкими людьми", - сказал он, поздравляя жителей Подмосковья с наступающим Новым годом.

Глава региона также пожелал всем ярких праздников, радостного настроения, добра и счастья. И выразил надежду, что те успехи, которых уже достигла область, будут преумножены в новом году.