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01.01.2020 16:15
Рубрика: В мире

Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США

Текст: Елена Бугайская

Иран выразил протест США в связи с "милитаристскими заявлениями" американских властей. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в среду заявил, что президент США Дональд Трамп бессилен сделать что-либо его стране, которая без колебаний нанесет удар по любому, кто угрожает ее интересам.

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Напомним, что 31 декабря перед американским посольством в столице Ирака началась массовая акция протеста против совершенного накануне налета ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате атаки погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь США Майкл Помпео, а позже и Дональд Трамп обвинили Иран в организации акций протеста у посольства США в Багдаде. Американский президент заявил, что Тегеран будет привлечен к ответственности. Иран отверг обвинение.

По сообщениям СМИ, в среду МИД Ирана вызвал представителя швейцарского посольства, которое представляет США в Тегеране, и заявил ему протест по поводу высказываний американских властей, нарушающих Устав ООН. МИД Ирана также отметил, что США должны отказаться от безосновательных обвинений в адрес Тегерана. На сайте официального иранского ведомства цитируются высказывания Али Хаменеи в адрес президента США в ходе его выступления на встрече с иранскими медработниками 1-го января. Он, в частности заявил: "Этот парень написал в Твиттере, что считает Иран ответственным за события в Багдаде, и ответит Ирану. Во-первых, вы ничего не можете сделать, а во-вторых, если бы в этих высказываниях была логика - а ее нет - вы бы увидели, что это ваши преступления в Ираке, Афганистане... заставили народы вас ненавидеть".

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