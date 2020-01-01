Видео: Где погулять в Москве в новогодние каникулы

Москва - постоянный участник рейтинга самых популярных городов России для поездок во время новогодних каникул. В этом нет ничего удивительного: в столице каждый может найти себе развлечения по вкусу

Кого-то привлекает атмосфера старинного европейского города с рождественскими ярмарками, кто-то любит послушать русские народные песни под чай из самовара, а кто-то не представляет себе Новый год без активного отдыха на свежем воздухе. Куда стоит выбраться москвичам и гостям столицы в первые дни 2020 года - в нашем небольшом видеообзоре.

Прогуляться по пешеходным улицам

До 5 января главная улица Москвы - Тверская - станет пешеходной. Ключевая тема оформления в этом году - космос; маршрут начинается у Пушкинской площади и заканчивается в Охотном ряду. Прямо на проезжей части можно потанцевать под музыку в исполнении симфонического оркестра, джазовые мелодии и хиты советской эстрады, посмотреть спектакли.

Также пешеходными станут улица Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда) и Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки). Не будет движения по Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам.

Побывать в сказочном лесу

Прогулявшись по космической Тверской, самое время заглянуть на Манежную площадь. Здесь появился новогодний лес: 130 елок, главная из которых украшена тремя километрами гирлянд. А рядом - ярмарка с вкусными сувенирами из городов Европы. Нарядные шале воссоздают атмосферу стран, знаменитых своими рождественскими традициями: Чехии, Австрии, Германии и др.

Покататься на коньках

Отсутствие мороза и снега - не повод отказываться от традиционных зимних развлечений на свежем воздухе. Московским каткам капризы погоды не помеха: искусственное покрытие переживет и оттепель, и дождь. Зарядиться новогодним настроением можно прямо у стен Кремля, на ГУМ-катке. Парк Горького в этом сезоне приглашает в космическое путешествие на площадку под названием "Восход", а самый большой в Европе каток на ВДНХ поражает размерами: чтобы проехать один круг по залитой льдом главной аллее, требуется около 15 минут!

Посмотреть ледяные скульптуры

А на Поклонной горе появился ледяной город. Гости фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" могут увидеть более 50 скульптур, посвященным достижениям России и символам разных исторических эпох. На фестивале интересно и взрослым, и детям: можно прокатиться по ледяной горке с десятиметровой Кремлевской стены, посмотреть выступления танцоров и акробатов, послушать сеты диджеев. Программа фестиваля меняется каждый день, так что скучать не придется!