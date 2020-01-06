Доступный драйв: представлен Lamborghini Huracan Evo RWD

Lamborghini представила Huracan Evo RWD. Да, вы всё поняли правильно: обновлённый суперкар с задним приводом, который при относительно демократичной цене обещает огромное количество эмоций от управления им.

Huracan Evo RWD можно отличить от полноприводной версии по переднему бамперу с иной конфигурацией воздухозаборников и диффузору. На этом различия во внешности заканчиваются. В салоне их нет вообще.

Предшественник оснащался 580-сильным V10 объёмом 5.2 литра, на обновлённом суперкаре он выдаёт 610 сил. Пиковый момент вырос с 540 до 560 Нм.

Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Масса модели осталась прежней, поэтому Huracan Evo RWD чуть резвее: результат в разгоне до 100 км/ч сократился на десятую и составляет теперь 3.3 секунды. Улучшение динамики ещё более заметно при разгоне до 200 км/ч: 9.3 против 10.1 секунды! Максималка выросла на 5 км/ч - до 325 км/ч.

Цена на новинку уже известна - от 159 000 евро (примерно 11 030 000 рублей). Купить полноприводный Lamborghini Huracan Evo можно минимум за 184 000 евро. Выход Huracan Evo RWD на рынок запланирован на весну этого года.

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