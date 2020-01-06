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06.01.2020 18:25
Рубрика: Легковые авто

Доступный драйв: представлен Lamborghini Huracan Evo RWD

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Lamborghini представила Huracan Evo RWD. Да, вы всё поняли правильно: обновлённый суперкар с задним приводом, который при относительно демократичной цене обещает огромное количество эмоций от управления им.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Huracan Evo RWD можно отличить от полноприводной версии по переднему бамперу с иной конфигурацией воздухозаборников и диффузору. На этом различия во внешности заканчиваются. В салоне их нет вообще.

Предшественник оснащался 580-сильным V10 объёмом 5.2 литра, на обновлённом суперкаре он выдаёт 610 сил. Пиковый момент вырос с 540 до 560 Нм.

Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Масса модели осталась прежней, поэтому Huracan Evo RWD чуть резвее: результат в разгоне до 100 км/ч сократился на десятую и составляет теперь 3.3 секунды. Улучшение динамики ещё более заметно при разгоне до 200 км/ч: 9.3 против 10.1 секунды! Максималка выросла на 5 км/ч - до 325 км/ч.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Цена на новинку уже известна - от 159 000 евро (примерно 11 030 000 рублей). Купить полноприводный Lamborghini Huracan Evo можно минимум за 184 000 евро. Выход Huracan Evo RWD на рынок запланирован на весну этого года.

Ранее "Российская газета" сообщала о сервисной акции, затронувшей проданные в нашей стране Lamborghini Aventador.

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