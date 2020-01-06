Турецкий президент Эрдоган отправил войска в Ливию

Турецкие военнослужащие начали передислокацию в Ливию. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наша цель - поддержать законное правительство", - приводит его слова, сказанные в телеэфире, РИА Новости.

Речь идет о координации действий Правительства национального согласия, которое ранее официально запросило помощь у Анкары. Парламент Турции одобрил отправку военнослужащих для "воздушной, наземной и морской" поддержки. Соответствующий закон подписал Эрдоган.

ПНС противостоит так называемая Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. Последний ведет активное наступление на столицу страны Триполи.

Напомним, двоевластие в стране царит с момента гибели прежнего ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.