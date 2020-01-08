Миссия ООН: Удары по базам в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации

Ракетные удары по военным базам в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации конфликта. Об этом заявили в миссии ООН в этой стране.

"Недавние ракетные удары по базам в провинциях Эрбиль и Анбар только усугубляют конфликт и вновь нарушают суверенитет Ирака", - говорится на странице миссии в социальной сети Twitter. По мнению экспертов ООН, "бессмысленная жестокость ведет к предсказуемым последствиям, Ирак не должен платить такую цену за соперничество других стран". Международная организация призывает стороны к сдержанности и началу диалога.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. По данным иранских СМИ, жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 американских солдат, уничтожены боевые вертолеты и БЛА.

При этом духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "это лишь пощечина США". "Месть это другое дело. Что действительно важно это то, что крамольное присутствие Америки в регионе должно быть прекращено", - сказал аятолла Хаменеи.

В МИД РФ также заявили, что подобные шаги ведут в эскалации. И Россия предупреждала о подобном развитии событий.