Новости

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США 17:07
Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня 16:49
Министр энергетики ОАЭ: Войны США и Ирана не будет 16:26
"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой 16:20
В Британии готовятся выпустить марки, посвященные компьютерным играм 16:09
Минск и ЕС подпишут соглашение об упрощении визового режима 15:58
Сына Жванецкого избили у московского ресторана 15:54
В Австралии убьют десять тысяч верблюдов 15:50
СМИ: Новость о выводе войск США из Кувейта оказалась ложной 15:23
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 15:17
Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 15:15
В Испании отложили формирование кабинета министров 15:00
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке 14:55
Опубликованы первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена 14:51
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США 14:35
Леди Гага рассказала, что ее неоднократно насиловали 14:33
Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Подмосковье 14:24
Киев временно запретил полеты украинских авиакомпаний над Ираном 14:24
На борту разбившегося в Иране самолета находились 11 граждан Украины 14:14
Два человека не сели на потерпевший катастрофу в Иране самолет 14:06
Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше 13:49
Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео 13:42
Украинские эксперты уверены в исправности разбившегося в Иране самолета 13:40
Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы" 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 16:20
Рубрика: Культура

"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой

Текст: Сусанна Альперина

Единый телевизионный измеритель "Медиаскоп" подвел итоги 2019 года. В соответствии с ними, флагманский телеканал ВГТРК "Россия 1" четвертый год подряд удерживает первенство по популярности на отечественном телерынке. Согласно данным, среднегодовая доля телесмотрения для телеканалов тройки лидеров распределилась так: доля "России 1" составила 12,6% от общего числа телезрителей (18+), Первого канала - 11% и НТВ - 9,5%.

Фото: youtube.com/ TNT
Самые ожидаемые сериалы 2020 года: версия "Кинократии". Часть 1

"Очевидно, что смена поколений и рост количества доступных среднему российскому домохозяйству телеканалов и иных медиа-платформ постепенно размывает аудитории основных российских вещателей, - считает заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, - но это процесс для ближайшего как минимум десятилетия. В 2019 году "Россия 1" по-прежнему, четвертый год подряд, занимает первое место на отечественном телевидении".

Основное соперничество между телеканалами разгорается за зрителей прайм-тайм - это вечера будних дней и дневной и вечерний эфир выходных. Львиная доля этого времени на каналах отводят под новости, ток-шоу и сериалы. Среди информационных программ прайм-тайма будней разница в смотрении между программой "Вести" в 20.00 и программой "Время" в 21.00 сократилась до статистической погрешности, составив 13,6 и 13, 5 соответственно. А вот среди общественно-политических ток-шоу будних дней тройку лидеров составили целиком программы "России 1": это "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" в 13.00 и 19.00 и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Иначе распределился зрительский интерес к не политическим ток-шоу. Здесь лидерство сохранил Первый канал: программу "На самом деле" смотрели 15,1% телезрителей, а "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым - 14,6. На третьем месте шоу "России 1" "Андрей Малахов. Прямой эфир" с 13%.

Что касается телесериалов, то время прайм-тайма всегда отдается премьерным показам. В списке наиболее успешных новинок года среди взрослой аудитории сериал "Знахарь" (Первый канал) с долей 23,3% и "Другие" ("Россия 1") с долей 20,8%.

А в категории кинопоказа лидирует художественный фильм "Т-34": его на телеканале "Россия 1" смотрели более четверти всех телезрителей страны - 35,5%. Это - впечатляющая цифра.

Фото: kinopoisk.ru
Самые ожидаемые сериалы 2020 года: версия "Кинократии". Часть 2

В выходные дни наиболее любопытны телеизмерения музыкальных спецпроектов. Здесь тройку лидеров составили: финал "Евровидения-2019 на телеканале "Россия 1" - 29%, Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой на этом же канале - 15,3, и концерт "Подарок для Аллы" на Первом - 13,1%. И гранд-шоу выходных: "Голос" на Первом - 17,7%, "Голос 60+" - 18,8%, "Голос. Дети" - 17,3%.

Особняком стоит новогоднее телесмотрение, 31 декабря и 1 января. Традиции празднования Нового года с золотой коллекцией Мосфильма и музыкально-юмористическими шоу в формате "Голубого Огонька", сформировались более чем за полвека. Динамика телесмотрения в первую ночь года была традиционной: от новогоднего обращения Президента России, которое, как правило, больше смотрят на "Первом канале", к "Новогоднему Огоньку на Шаболовке" на "России 1". 56-й в истории отечественного ТВ "Новогодний Огонёк" не стал исключением: шоу канала "Россия" стало лидером зрительского интереса и в 2020 году, с долей 25.5% (измерения по России, возрастной рейтинг 18+).

И наконец, многообещающим заделом для "России 1" на 2020 год выглядит показатель смотрения премьерного показа лирической комедии Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого "Одесский пароход". Вечером 1 января только в Москве его посмотрели 27,6% телезрителей. Это больше, чем "Тот самый концерт Аллы Пугачевой" - он шел в тот же вечер, но собрал рейтинг 4,7 при доле 14,5.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тегераном
Крушение украинского Boeing в Иране
Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией