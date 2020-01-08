"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой

Единый телевизионный измеритель "Медиаскоп" подвел итоги 2019 года. В соответствии с ними, флагманский телеканал ВГТРК "Россия 1" четвертый год подряд удерживает первенство по популярности на отечественном телерынке. Согласно данным, среднегодовая доля телесмотрения для телеканалов тройки лидеров распределилась так: доля "России 1" составила 12,6% от общего числа телезрителей (18+), Первого канала - 11% и НТВ - 9,5%.

"Очевидно, что смена поколений и рост количества доступных среднему российскому домохозяйству телеканалов и иных медиа-платформ постепенно размывает аудитории основных российских вещателей, - считает заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев, - но это процесс для ближайшего как минимум десятилетия. В 2019 году "Россия 1" по-прежнему, четвертый год подряд, занимает первое место на отечественном телевидении".

Основное соперничество между телеканалами разгорается за зрителей прайм-тайм - это вечера будних дней и дневной и вечерний эфир выходных. Львиная доля этого времени на каналах отводят под новости, ток-шоу и сериалы. Среди информационных программ прайм-тайма будней разница в смотрении между программой "Вести" в 20.00 и программой "Время" в 21.00 сократилась до статистической погрешности, составив 13,6 и 13, 5 соответственно. А вот среди общественно-политических ток-шоу будних дней тройку лидеров составили целиком программы "России 1": это "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" в 13.00 и 19.00 и "Вечер с Владимиром Соловьевым". Иначе распределился зрительский интерес к не политическим ток-шоу. Здесь лидерство сохранил Первый канал: программу "На самом деле" смотрели 15,1% телезрителей, а "Пусть говорят" с ведущим Дмитрием Борисовым - 14,6. На третьем месте шоу "России 1" "Андрей Малахов. Прямой эфир" с 13%.

Что касается телесериалов, то время прайм-тайма всегда отдается премьерным показам. В списке наиболее успешных новинок года среди взрослой аудитории сериал "Знахарь" (Первый канал) с долей 23,3% и "Другие" ("Россия 1") с долей 20,8%.

А в категории кинопоказа лидирует художественный фильм "Т-34": его на телеканале "Россия 1" смотрели более четверти всех телезрителей страны - 35,5%. Это - впечатляющая цифра.

В выходные дни наиболее любопытны телеизмерения музыкальных спецпроектов. Здесь тройку лидеров составили: финал "Евровидения-2019 на телеканале "Россия 1" - 29%, Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой на этом же канале - 15,3, и концерт "Подарок для Аллы" на Первом - 13,1%. И гранд-шоу выходных: "Голос" на Первом - 17,7%, "Голос 60+" - 18,8%, "Голос. Дети" - 17,3%.

Особняком стоит новогоднее телесмотрение, 31 декабря и 1 января. Традиции празднования Нового года с золотой коллекцией Мосфильма и музыкально-юмористическими шоу в формате "Голубого Огонька", сформировались более чем за полвека. Динамика телесмотрения в первую ночь года была традиционной: от новогоднего обращения Президента России, которое, как правило, больше смотрят на "Первом канале", к "Новогоднему Огоньку на Шаболовке" на "России 1". 56-й в истории отечественного ТВ "Новогодний Огонёк" не стал исключением: шоу канала "Россия" стало лидером зрительского интереса и в 2020 году, с долей 25.5% (измерения по России, возрастной рейтинг 18+).

И наконец, многообещающим заделом для "России 1" на 2020 год выглядит показатель смотрения премьерного показа лирической комедии Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого "Одесский пароход". Вечером 1 января только в Москве его посмотрели 27,6% телезрителей. Это больше, чем "Тот самый концерт Аллы Пугачевой" - он шел в тот же вечер, но собрал рейтинг 4,7 при доле 14,5.