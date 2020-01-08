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08.01.2020 17:25
Рубрика: В мире

Посольство Украины в Иране изменило сообщение о причинах авиакатастрофы

Текст: Юрий Когалов

Посольство Украины в Иране изменило сообщение о причинах авиакатастрофы рейса Тегеран - Киев, разбившегося сегодня утром вскоре после взлета.

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Ранее в опубликованной информации говорилось, что возможной причиной трагедии стала неисправность двигателя, в то же время версия теракта или ракетной атаки исключалась. В настоящее время оба пункта удалены.

"Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официальный характер", - говорится в исправленном сообщении на сайте посольства.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение сегодня рано утром вскоре после вылета из Тегерана. На борту находились 176 человек, в том числе 9 членов экипажа. Все они погибли.

В настоящее время "черные ящики" уже обнаружены, однако Иран не собирается передавать их производителю самолетов для расшифровки. В какой именно стране займутся изучением бортовых самописцев, пока не определено.

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