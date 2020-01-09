Компания Boeing прокомментировала авиакатастрофу в Иране

Корпорация Boeing заявила, что готова оказать любую помощь компании "Международные авиалинии Украины" в связи с катастрофой в Иране. "Мы находимся в контакте с нашим клиентом и поддерживаем его в это непростое время", - говорится в коротком сообщении, опубликованном в Twitter.

Напомним, рано утром 8 января в пригороде Тегерана разбился Boeing 737, направлявшийся в Киев (рейс PS752). На борту самолета находились 176 человек. Все они погибли.

Лайнер вылетел в 6:12 утра и через несколько минут рухнул на футбольное поле в районе Шахидшахр на окраине иранской столицы.

Руководитель службы гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы рухнувшего самолета не будут переданы в США. И пока остается открытым вопрос, в какую страну отправят на расшифровку найденные на месте катастрофы "черные ящики".