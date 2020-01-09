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09.01.2020 07:55
Рубрика: Экономика

Россия достроит "Северный поток - 2" самостоятельно

Текст: Ольга Игнатова
Россия сможет достроить газопровод "Северный поток - 2" своими силами. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов отрасли.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Издание напоминает, что многолетний подрядчик "Газпрома" (компания Allseas) объявил о приостановке работ над проектом 21 декабря, почти одновременно с тем, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Этот закон вводил ограничения против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". И Allseas предпочла не рисковать. Но к этому времени, как напомнили в компании-операторе проекта Nord Stream-2, по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тысячи километров газопровода из примерно 2,46 тысячи километров.

Поэтому, как уточнили в Nord Stream-2, в интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и конкурентоспособности экономики ЕС, компании, поддерживающие проект, продолжают работать над его скорейшим запуском в эксплуатацию.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов уточнил, что в мире сейчас нет особой потребности в строительстве подводных газопроводов, поэтому техника, способная выполнять уникальные по сложности работы, есть лишь у Allseas и итальянской Saipem. Однако у "Газпром флота" есть российское судно "Академик Черский", которое специализируется на строительстве небольших газопроводов. По мнению Правосудова, оно вполне соответствует технологиям, необходимым для работы в водах Дании, и сможет достроить тот небольшой участок, который остался недостроенным.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

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