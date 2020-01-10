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10.01.2020 19:30
Рубрика: Легковые авто

Chery начала регистрацию марки Exeed в России, машины будут летом

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Autohome Фото: Autohome
Фото: Autohome

Планы китайского автопроизводителя Chery по выводу на российский рынок кроссоверов новообразованного премиум-бренда Exeed получили новое подтверждение: 30 декабря Chery подала заявку на регистрацию торговой марки "Exeed" в России.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Первым Exeed в России станет среднеразмерный кроссовер TXL, начало продаж ожидается в третьем квартале. Цены и комплектации пока неизвестны. В Китае он стоит от 135 900 юаней (1,2 млн рублей) за переднеприводную версию и от 175 900 юаней (от 1,56 млн рублей) за полноприводную.

Семиместный кроссовер комплектуется 1,6-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом (197 л.с., 290 Нм) и 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Двигатель приспособлен к работе на 92-м бензине. Базируется на новой платформе, разработанной при участии специалистов Magna. Раздаточный механизм и электронноуправляемая муфта в приводе задних колес - от Borg Warner. Габариты Exeed TXL - 4775 мм длина, 1885 мм ширина, 1706 мм высота. Колесная база 2800 мм.

Фото: www1.fips.ru/
Фото: Пресс-служба Geely.
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Довольно приятная глазу машина оснащается панорамным люком, открываемым с брелока, светодиодными адаптивными фарами производства Hella, 19-дюймовыми колесными дисками, электроприводом двери багажника. Среди других опций - бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль с фильтром микропыли, мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином с разрешением 1920 х 720 пикселей и навигацией, передние сиденья с электрорегулировками и памятью положений.

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Фото: Autohome
#Chery