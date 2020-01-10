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HBO планирует сделать из "Паразитов" сериал

Новости
    10.01.2020, 12:53
Текст:   Козьма Лоханкин

Сенсационный южнокорейский фильм "Паразиты" может лечь в основу нового сериала HBO.

Фото: youtube.com/ Eli D
"Нед Старк" сыграет во "Властелине колец"

Как сообщает крупнейшее информагентство Республики Корея Yonhap News, американский медиамагнат заинтересовался фильмом Пон Чжун Хо.

Окончательного решения пока нет, но отмечается, что соглашение "почти достигнуто".

Подробностей мало: неизвестно, о чём конкретно идёт речь - о ремейке, сиквеле или спин-оффе. Детали обещаны после церемонии вручения премии "Оскар", которая состоится 9 февраля.

По информации дистрибьютора картины CJ ENM, исполнительными продюсерами проекта должны стать сам Пон Чжун Хо и американский режиссёр Адам Маккей, известный, среди прочего, оскароносной "Игрой на понижение" (номинация "Лучший адаптированный сценарий") и сатирической комедией "Власть".

Социальный комедийный триллер "Паразиты" - один из предполагаемых фаворитов "Оскара" как фильм на иностранном языке. В этой категории он уже стал лауреатом "Золотого глобуса" и номинантом BAFTA.

Наша рецензия на фильм, ставший одним из ярчайших кинособытий 2019 года, - здесь.

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