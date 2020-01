Видео: "Ведьмак" в стиле сериала "Друзья"

На это, наверное, обречён любой мало-мальски резонансный кино- и телепроект: в Сети появилась "заставка" сериала "Ведьмак" в стиле заставки культового ситкома "Друзья".

Пародийный ролик смонтирован из сцен адаптации книг Анджея Сапковского, выполненной сервисом Netflix. В главной роли - британец Генри Кавилл.

В своё время, например, аналогичным махинациям подвергались "Звёздные войны" и "Ходячие мертвецы".

Обязательный элемент - песня I'll be there for You Элли Уиллис, скончавшейся в конце минувшего года.

"Ведьмак" моментально стал объектом многочисленных мемов, во многом - благодаря хиту "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".

