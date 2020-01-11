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Рубрика: В мире

СМИ узнали о планах США убить еще одного иранского командира

США планировали убить не одного, а двух высокопоставленных иранских командиров. В тот же день, когда в Ираке был убит генерал Касем Сулеймани, в Йемене американцы провели неудачную операцию по уничтожению одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции Абдулы Резы Шахлаи.

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana
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Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники. Правда, никаких подробностей об операции в Йемене газете получить не удалось. Один из чиновников лишь сообщил, что власти планировали сообщить об успехе обеих операций одновременно.

Напомним, Касем Сулеймани вместе с замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом были убиты в результате авиаудара в районе Багдадского аэропорта. В Ираке эту операцию восприняли болезненно, пообещав отомстить США. Парламент страны проголосовал за вывод американских войск из страны, на что Вашингтон ответил угрозой введения санкций. Иран отреагировал на ситуацию ракетными ударами по американским военным базам.

К чему может привести конфликт США и Ирана
В мире Ближний Восток Йемен В мире США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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